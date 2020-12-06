男星羅志祥日前在前女友周揚青一封毀滅式分手信後，淫亂私生活全曝光，形象瞬間跌落谷底，向周揚青道歉後演藝事業也全部停擺，但5日晚間卻在網路流出一段，疑似是他的劉姓助理IG私人對話，爆出羅志祥每周和網美「做一次」，宅神不禁感嘆，他是不是命不好？

據了解引起網友熱議的，是劉姓助理在對話提到某網美和主任（羅志祥）曾打得蠻火的，「每週都一定會做一次」，但後來羅志祥出事後便較少聯絡，可最近又重新搭上線了，幾段IG對話已在網上流傳。

而對於爆料，劉姓助理稍早在IG澄清：「有人盜用我帳號跟別人聊天，這個不是我，請不要相信」。對此，小豬經紀人則回應：「被盜用帳號，是假身分在散布不實謠言，已經在警局備案了」。

網路名人宅神朱學恒則在臉書發文回應，「小豬才要復出洗白，底下人又出來搞他，到底是他命不好還是人不好？」。

網友則紛紛留言回應，「自己沒有黑歷史又哪裡來那麼多事？」、「笑死，又要延後復出了吧」、「講都講兄弟，爽都爽自己，就是這麼簡單」、「每次都有羅主任的事情，真的很紅」。

小豬才要復出洗白 底下人又出來搞他 到底是他命不好還是人不好？ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年12月5日 星期六

(中時新聞網)