教育部體育署109學年度全國各級學校民俗體育競賽，12月5、6兩日移師臺南大學進行最後兩天的4項比賽，堪稱今年比賽最大戶的扯鈴，共有1700人次參賽，再破去年紀錄。苗栗後龍國小王喆在「繞腳競速賽」項目，一分鐘繞出236次，堪稱扯鈴競速賽的「人體電動馬達」。

這項比賽繼上週末吳鳳科大8項比賽之後，扯鈴、跳繩陀螺和武陣4項超人氣大賽移師民俗體育競賽的發源地台南大學繼續廝殺。扯鈴因參賽人數爆炸，5日全天候分5個場地消化，首日以個人賽為主，6日續進行國小、國中和高中3項團體賽，6日下午的精英賽也納入精彩的扯鈴花式團體和競速賽。

國中雙人扯鈴出現比皮卡丘組合，雲林口湖國中的陳姳潔（左）和李佳沛，應頒發創意造型特優獎。（照片提供：臺南大學/陳俊文攝）

上午的扯鈴繞腳競速賽分成「個人繞腳競速」、「團體競速」和「拋鈴跳繩競速」等3大項。繞腳競速需在短短1分鐘內用體力和耐力搖出最高速度和最大次數。重點扯鈴發展學校苗栗後龍國小是最大贏家，繞出超過200次以上的選手比比皆是。

高年級組的王喆以超級耐力飆出1分鐘236次，他不但是國小組冠軍，亦是今天各組競速賽的狀元，連高中大專生都只能望其項背。後龍國小小女生姚語凡則在低年級個人繞腳競速賽創下230次佳成績，是今天這項比賽的后冠。

競速賽最大的挑戰還不是選手，而是裁判，必需全神貫注盯著選手算圈數。資深裁判表示，若盯著扯鈴算次數，最後一定眼花潦亂，內行的裁判是盯著選手的手算圈圈，競速賽共有高達六百人次參賽，賽完每位裁判眼睛都「流目油」。

金門金鼎國小獲得團體賽特優獎。（照片提供：臺南大學/陳俊文攝）

國中以上團體競速，來自金門的金寧國中合力創下209次佳績，獲得特優獎。金門金鼎國小教練邱顯驊表示，金門扯鈴運動始於民國70年，近幾年蓬勃發展，從金鼎國小、金寧國中到金門高中「一條鞭」式的培育選手，全部集中在金鼎國小訓練，成績突飛猛進。

扯鈴最好看的是結合音樂和舞蹈的「舞台賽」，大專男子組多位選手將體操、舞蹈和扯鈴混合編排，讓扯鈴得以跳脫傳統格局，愈來愈有看頭。這項比賽由苗栗育達蕭少瑋拿下特優中的特優，台北戲曲郭允獲特優第二名，值得一提的是台北醫學院二年級的吳奕霆，他從小和蕭少瑋一起練習，雖然就讀功課繁重的醫學院仍不忘情扯鈴運動，此次報名參加難度較高的舞台賽，獲優等獎，是此次比賽唯一的「準醫生」選手。

台北弘道中學張紘綸拿下國中舞台賽冠軍。（照片提供：臺南大學/陳俊文攝）

國中個人舞台賽，男子組先從預賽16位選手中選出成績最佳的8位晉級決賽，台北弘道張紘倫接近完美零失誤的演出，尤其是單腳接鈴的高難度動作，以68.3分，獲得決賽最高分獲得特優，成績則象徵是這項比賽的總冠軍。

另一位選手台北興雅國中李承恩，進退場都很臭屁地由同學背負，雖然動作跨張，但鈴藝流暢，加上肢體語言的完美搭配，還露人手單手倒立接鈴的超高級動作，獲得特優獎。另一特優獎是台北濱江國中梁詔齊。其它4位選手台北中正連家駿、桃園文昌蔡浤宥、高雄中正江程軒、宜蘭國華國中葉子豪同獲優等獎。

這項比賽明天續進行最後一天賽程，包括跳繩、陀螺和武槍弄棒又耍刀的武陣登場。早上10時30分將進行台南場的開幕典禮，歡迎對民俗體育有興趣的民眾前往觀賞，替選手們加油打氣。

(中時新聞網)