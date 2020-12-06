娛樂8點半》天王劉德華和太太朱麗倩情牽30年，直到朱麗倩父親過世，劉德華才鬆口早在2008年就和妻子在美國登記結婚，而外界過去對朱麗倩的印象除了曾參加過馬來西亞「新潮小姐」比賽外，本身也出身馬來西亞富豪之家，舅舅是大馬商人陳志遠，還有個被封為「大美最美千金」的表妹陳雪鈴。

朱麗倩1985年參加大馬「新潮小姐」選拔，有一說她當時就經由友人認識偶像劉德華，另有說法介紹人是葉蒨文或劉德華經紀人張國忠，因張國忠和朱麗倩為親戚，不久朱麗倩就和劉德華傳出緋聞，但劉德華否認，並強調很習慣目前的相處方法，「我的影迷也認為我不必要公開，本來我以為我不說，影迷就不會知道，沒想到他們知道得比我還更清楚」。

劉德華和太太朱麗倩情牽30年。（圖／取自《on.cc東網》）

2009年朱麗倩父親過世，劉德華到馬來西亞參加喪禮被拍到，回香港後更和朱麗倩被媒體直擊牽手，間接承認兩人關係，也算正式給朱麗倩名分，多年來朱麗倩始終低調不受訪，還曾被媒體拍到上平價護膚店，樸實作風被讚是最親民的天王嫂，而相較於朱麗倩的節儉，她表妹陳雪鈴則常因奢華、人生勝利組的生活上新聞。

陳雪鈴和爸媽。（圖／翻攝自chrystan_x IG）

據知，朱麗倩舅舅陳志遠是大馬商人，為成功集團創辦人，據《富比士》報導，陳志遠身家至少有13億美元，相當於371億台幣，1980年陳志遠在馬來西亞獲得麥當勞的經營權，接著又取得便利商店7-11、多多體育彩票經營權，1984年還收購了成功工業，成為該國首批私營化成功的企業之一。

陳志遠育有11位子女，女兒陳雪鈴是成功時代廣場執行董事，20歲時就擁有第一架私人飛機，心願是環遊世界，完全是白富美代表的她後來也算完成志願，常一邊旅遊一邊談公事，學生時期考上早稻田大學，但她其實想到英國念書，最後服從父親心願。

陳雪鈴和老公今年生下一女。（圖／翻攝自chrystan_x IG）

陳雪鈴後來學父親做生意，大學畢業後就接管自家集團的公司管理工作，經營的有聲有色，人美、有錢、又有頭腦，而她的另一半法立納斯慕丁是在她學生時期認識，兩人交往4年多，2017年訂婚，法立納斯慕丁也來頭不小，這樁豪門聯姻的婚事可說是富上加富。

法立納斯慕丁據知是NAZA集團副執行主席，3年前在摩洛哥向陳雪鈴求婚成功，2018年兩人舉行婚禮，光是拍婚紗就跑了許多國家，後來還分開舉行了3場婚宴，在馬來西亞城堡裡宴請親友，又到吉隆坡邀政商名流好友辦婚宴，最後到日本舉行戶外婚禮。

陳雪鈴帶女兒搭私人專機。（圖／翻攝自chrystan_x IG）

最讓人驚豔的是，陳雪鈴在吉隆坡的婚宴上，不僅邀來吳建豪的百億千金前妻石貞善（Arissa）、澳門賭王千金何超盈，香港富商楊受成姪女楊永晴、阿Sa百億男友的妹妹石佩藍等，婚禮歌手卡司也媲美演唱會，請英倫天團「Blue」獻唱名曲〈You Make Me Wanna〉，還有從「西城男孩」（Westlife）單飛出輯的尚恩菲南（Shane Filan）。

今年初，陳雪鈴宣布懷孕，為此辦了豪華派對慶祝，還給賓客Gucci化妝包當伴手禮，花費至少上百萬，最後宣布家中新成員性別將是位可愛的小公主，今年7月這位含著金湯匙出生的千金出生，接著曬一家三口的第一張照片，陳雪鈴抱著女兒，皮膚白皙光亮，氣色超好，後來她又曬抱女兒搭飛機的照片，讓網友羨慕又一位人生勝利組誕生。

(中時新聞網)