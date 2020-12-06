長期以來，你都是扮演道歉者的角色嗎？溝通顧問克拉默（Andrea S. Kramer）與哈里斯（Alton B. Harris），丟出了這個問題。

他們指出，有些人說話的時候常出現道歉的字詞，這個習慣會讓聽的人感到困惑，讓對方對自己的信任度打折扣。

尤其是女性，常常沒有意識到，自己會透過道歉的形式，希望傳達親切友善、為別人著想的形象。又或者希望藉此讓對方了解，雙方之間夠親近、自己能了解對方的問題。

女性說出：「對不起」、「真遺憾」、「真是抱歉」等字詞時，其實說的是「我是跟你站在同一陣線的。」相較之下，除非必要，男性往往較不願意道歉，認為這會造成「長他人志氣，滅自己威風」的情況。

然而說了太多的「對不起」，在職場上往往有害無利。兩位專家於快速企業雜誌（Fast Company）指出，常說「對不起」傳達出的形象反而是你缺乏自信、能力，以及權力。

假設你的老闆或同事說：「我們的客戶很不開心。」或者「我們的簡報真是糟透了。」而你回答：「對不起。」或者「聽你這樣說，我覺得好抱歉！」這可能暗示了自己需要為問題負起某些責任。

事實上，如果你並非造成問題的人，就應避免使用帶有道歉意味的字詞，把它們留給真正應該負起責任的人。

比較理想的取代做法是，把重點放在現在應該如何改善問題。以前述的的例子來說，可以將回應改成：「我有一個讓客戶冷靜下來的點子。」或者「我們要想個辦法，確保一樣的問題不會再次發生。」

兩位專家提醒，只有需要道歉的時候，才道歉。例如，你沒有準時完成工作，或是你的疏忽造成一位重要的客戶不開心。適當的道歉可以強化自己與他人的關係、降低衝突，以及讓自己更討人喜歡一些。

他們進一步指出，不是你所犯下的每一個錯誤都需要道歉。你應該考慮：別人是否期待你會道歉？道歉能不能減少對方的怒氣？道歉可不可以營造更和諧的未來關係？只有在至少一個問題的答案是肯定時，才需要道歉。

道歉時，盡可能立刻當面進行，誠心誠意、堅定口氣，直接簡潔地向對方道歉。道歉後，冷靜地等候對方的回應。一旦道過歉了，就讓事情過去，不要一直抱著自己好丟臉，或者覺得不自在的心態工作。

相反地，若情況不需要你道歉，那就把事情拋在腦後，繼續往前走。提醒自己，你可以為自己犯下的錯誤道歉，但這樣做並不能解決你犯錯的真正原因。

《EMBA 世界經理文摘 412期》

(中時新聞網)