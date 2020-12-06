新冠肺炎疫情爆發時，萬事達卡（Mastercard）執行長彭安杰（Ajay Banga）向一萬九千名員工承諾，公司不會進行裁員。面對百年一遇的未知，他為什麼能夠給予承諾？原因之一是他早就習慣了「不確定」。

紐約時報（New York Times）評論指出，他確實有本錢如此承諾。他已經擔任公司執行長十年，公司營收成長到大約三倍，利潤則成長到四倍。

二○一○年剛當上執行長時，彭安杰告訴投資人，他不會進行每季的營收報告，而是會持續提出公司對未來三年的規劃。他「看長期，不看短期」的策略奏效，過去十年，公司股價上漲超過一○○○％，成績比起對手威士卡（Visa）跟美國運通卡（American Express），都更加亮眼。

日前在接受紐約時報專訪時，他回憶在印度的童年時光，父母經常搬家，他因而從中獲得了一個終身受用的特質：適應力。因為在截然不同的城市住過，他變得很容易適應環境、願意進行調整，也樂於融入大家。

跟成長的過程一樣，身為錫克（Sikh）教徒也影響了彭安杰面對工作的態度。他認為，錫克教是非常簡單明瞭的宗教，該教的典籍開宗明義就說明了，全世界只有一個神，這個神即為「事實」。

他的一生都朝「事實」這個方向努力。他覺得自己做得並不完美，在工作跟私生活都犯過各種錯誤，但是他會承認錯誤，並且抱持謙虛的態度實事求是。

頂著一張印度人的臉在美國企業界打滾，他以具有建設性的方法善用自己的不同。他會向別人解釋，為什麼他跟其他人不同，讓別人對自己產生興趣，而不是自卑地預設，想要證明自己跟其他人一樣有能力。「我不需要向別人證明什麼，我就是我。」他這麼說道。

從學校畢業之後，彭安杰在印度的雀巢（Nestle）跟百事可樂（Pepsi）工作了很多年，他學到了永遠都要為超乎預期的情況做好準備。

當時他是一個年輕主管，印度的基礎建設還有很大的進步空間。辦公室可能突然間就停電了，一停停了五天，然後電話通訊也不穩定，所以他也無法連絡上員工。因此，他被訓練成，常常要知道如何應付「不確定」。

彭安杰表示，自己不可能每一次都做得對。因為往往是在沒有充足資訊的情況下，就得盡快做出決定，所以他能做的就是「去冒經過深思熟慮的風險」，同時保持迫切之情與耐心。

這是一種非常奈人尋味的平衡。一方面要有必須做出決定的急迫感，在不知道事情全貌的情況下，因為無法拖延而去冒必要的風險；另一方面也要有耐心，傾聽比自己更了解此事的人（例如第一線的員工）。

從今天的成績來看，他的做法奏效了。

《EMBA 世界經理文摘 412期》

(中時新聞網)