繼安碁資訊之後，成立短短3年的智聯服務，也將於今年底前掛牌上櫃，躋身宏碁集團旗下小金雞之列，背後推手正是宏碁集團創辦人施振榮長子施宣輝。

「智聯的前身是宏碁新竹分公司，過去在竹科深耕時贏得客戶的信賴；還有智聯的品牌Acer Synergy Tech，也有宏碁的名字，母公司品牌的知名度，也讓智聯在海外得到與跨國企業做生意的機會。」施宣輝接受《財訊》專訪時，不諱言回應智聯可以連續兩年營收、獲利成長，並在成立第3年就能上櫃的關鍵原因之一，就是善用母公司資源。

智聯總經理韓政達說，疫情期間，一家歐洲公司要在全球25個國家設置153個據點，開展網路到府服務，「這樣的跨國公司會找上我們，的確是看到我們背後的母公司宏碁品牌在國際的知名度」，而智聯也藉助宏碁在海外的眾多布點，輕易完成業務。

施振榮曾公開讚揚施宣輝擅長「從無到有」，而施宣輝所擅長的「從無到有」，一部分靠的就是懂得善用身邊的資源。施宣輝強調：「之前我提過一個話題，叫作『有爸不靠是笨蛋』，但重點是在於怎樣利用資源，然後把資源放到最大。」而這套理念，也貫徹在他的企業經營上。

善用宏碁資源 業務添助力

根據《財訊》報導，回顧2014年時，宏碁集團啟動第3次再造—「雙重轉型」：1、集團開闢新藍海市場，以及宏碁從PC轉型為生活品牌；2、創造出更多的小金雞。

2019年7月，施振榮宣布啟動家族接班傳承，施宣輝8月進入宏碁董事會，與施振榮共同擔任宏碁 董事會成員，進入父子共治的時代；與此同時，施振榮創立的智融集團也啟動接班，由施宣輝接任智融集團總經理，家族企業接班態勢漸顯。

生肖屬牛，自稱「小牛哥」的施宣輝，在臉書粉絲專頁上經常貼出與施振榮互動的照片和文章，流露出父子間的深厚感情。他甚至在粉絲專頁上透露工作面臨難題時，施振榮會提供幾種不同的思考方向，驅使自己繼續向前。

施宣輝接受《財訊》採訪時，談到與父親的相處，他卻笑說：「我們談到公事就會吵架！」記者追問最後都是誰會妥協？施宣輝說：「看是什麼事情；他也會有他堅持要做的，那他有他的budget（預算），他就做他的事。」此番話也不經意透露出，父子在公事上意見相左時，都有為了捍衛底線、態度強硬的一面。

(中時新聞網)