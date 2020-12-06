PO家教文徵學生的日籍正妹女大生，外型相當引人心動。（圖／翻攝自網路）

想學日文了！台中一名日籍女大生，近日在家教社團PO出日文家教徵學生文，還附上個人照片，網友一看到她的仙氣絕美照片全心動，紛紛爭先恐後想跟她報名學日文， 還有人留言，願意花1小時600元一起喝咖啡。

該名五官精緻的日籍正妹，家教應徵文清楚自我介紹、家教上課地點與費用。內容寫說，她的名字叫XXX，住在台灣10年了，小時在台中的日本人學校讀書，國中與高中在XX讀書。還說：「我上課不會給學生很多壓力，希望可以上得開開心心，有問題可以私訊我喲！」。

她在徵學生文中指出，她目前在台中某大學讀書，希望以每小時700元學費徵求學生，教學方式採取面對面教導日語口說、日常會話及聽寫，也可以全程用日文教課，希望上課地點在台中勤美誠品、金典（酒店），上課時間周一、二、四、五、六。

照片中可見，這名日籍正妹留著一頭捲捲長髮，皮膚白皙、五官相當精緻，雖仍是大學生，但穿上一件水深色西裝外套、搭配白色緊身內搭衣，看起來極具成熟美的吸引力，難怪引起眾多男網友心動。

結果網友看到她的照片全暴動「去台中重學日文了啦」、「學什麼英文學日文啦」、「每天通勤去台中補習」、「我...我想學日文」、「剛好最近想學日文了」、「我願意每個禮拜花600跟她喝1小時的咖啡」。

據了解，大學生兼差當家教的學費，從500元到1000元以上都有，由於這名女大生是日本籍，每小時收費700元相當合理。

(中時新聞網)