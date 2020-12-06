驚！萬元鱷魚整隻火烤！正妹：口感像魚又像雞

吃過雞肉、豬肉、牛肉，但! 你吃過鱷魚肉嗎?youtuber Crazy Man 瘋男帶大家一同開箱鱷魚肉，他們表示鱷魚肉比雞肉營養涵量還豐富，蛋白質含量高了五倍之多，而如此稀奇的鱷魚肉，自然也是要價不菲

脫皮過後的鱷魚呈現白肉狀態，經過碳烤調味後，口感極似雞肉，來賓苔苔表示嚐起來口感為妙，介於魚肉與雞肉之間，但還算好吃。

來賓Joeman則認為因為鱷魚肉中包覆著膠質與油質，更帶上不同層次。鱷魚尾巴骨頭附近擁有較多的油脂，相較於其他部位的鱷魚瘦肉相比，吃起來更有不同風味。提及相同的料理方式雞肉容易柴，但鱷魚肉卻維持彈性的口感，若是做成舒肥料理，可以期待帶來更美味的口感。

瘋男提到鱷魚肉是否合適作為米其林料理，Joeman也直呼「我覺得可以」。影片一出引起眾多網友回應，「真的好吃 」 、「神仙般的味道好香的樣子」、「我吃過鱷魚我個人覺得非常好吃」，也有網友持反派意見，「傻眼貓咪好噁心哦」「感覺跟殺生沒兩樣」、「有點血腥 好噁哦 鄰居傻眼」。

(中時新聞網)