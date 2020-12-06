民進黨桃園市議員王浩宇罷免案已達法定連署人數，將於明年1月16日舉行罷免投票，若達7萬8785票同意，且同意票超過不同意票，罷免案將會通過。而近日因萊豬風波，國民黨革實院長羅智強認為民進黨北市立委吳思瑤挺萊豬，發動罷免，也讓罷免潮再掀起一波討論。對此，無黨籍桃園市議員牛煦庭則認為「這股火會愈燒愈旺」。

牛煦庭接受《中評社》訪問時提到，羅智強指吳思瑤是台北市挺萊豬的第一名立委，於是要發起罷免，這股火會愈燒愈旺，不要小看這股力量，如果王浩宇被罷免，其他綠營民代罷免案陸續登場；他更直言，倘若國民黨主席江啟臣把握機會建立戰功，他的位子會越坐越穩，罷免是一個戰場、一個攻勢的機會。

牛煦庭分析，以前老派國民黨就是玩宮廷內鬥，對江來說很辛苦，根本玩不贏別人，但是現在不同了，立院產生的黨主席率領的國民黨，就是內造政黨，該杯葛就杯葛，該丟豬內臟就丟豬內臟，很有戰鬥力，加上罷免案採取主動攻擊，地位會更穩。

牛煦庭更稱，接下來連續幾場綠營民代罷免案，國民黨可以變成攻勢的戰場，打贏就建立戰功。

(中時新聞網)