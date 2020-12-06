行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，稱屏東信功肉品「很支持」萊豬進口政策，事後被打臉根本說謊。國民黨立委許淑華表示，蘇貞昌在議場傲慢反質詢立委的傲慢態度，就像前發言人丁怡銘汙衊皇家牛肉麵使用萊牛的翻版，蘇甚至連已下台的丁都不如；整個行政院已經大內宣宣到連自己邏輯都錯亂了，許呼籲蘇「好好說話，不要唬爛」，切勿再一意孤行成為台灣豬農產業的劊子手、毒害人民的加害者。

許淑華4日在臉書發文指出，蘇貞昌在立法院說屏東信功肉品「很支持」萊豬進口政策，但事實並非如此，何況蘇以傲慢的態度反質詢立委，這是對我國民主的藐視，也更證實行政院的失能。蘇靠說謊來欺騙全國百姓的行徑，就像丁怡銘汙衊皇家牛肉麵使用萊牛的翻版，而商家無端被牽連卻還得面臨政府的查水表。

許淑華表示，丁怡銘汙衊皇家牛肉麵事件發生時，蘇貞昌震怒，第一時間把丁叫去痛罵，甚至氣到拋下一句：「你去給我向店家道歉，要是得不到原諒就不要回來了！」但如今蘇自己出錯，卻想盡辦法解套，至今都沒看到蘇向信功肉品致歉，依然高居廟堂如無事發生，實可謂是「寬以待己，嚴以律人」，完全不適任行政院長，甚至比尚知下台負責的丁都還不如。

不僅如此，許淑話更痛批，3日行政院再度發揮「中央製圖中心」的本事，製圖說明豬農產業衝擊已做好準備，豬農也對於政府輔導肉品出口政策表示支持，並非指涉業者支持萊豬進口。然輔導肉品出口本來就為行政院應當規劃之政策，並非因萊豬衝擊才進行，若政府不開放萊豬，我國豬農產業根本不會受到衝擊，遑論農委會主委陳吉仲過去多次宣稱已與豬農做好溝通獲得豬農認同，如今圖文顯然是欲蓋彌彰。

許淑華直言：「整個行政院大內宣宣到自己邏輯錯亂實在讓人無法苟同。」許寫道，一個錯誤政策造成業者、民眾皆輸，行政院卻執迷不悟強行推動，這樣的政府早已失能，切勿再一意孤行成為台灣豬農產業的劊子手、毒害人民的加害者。此外，許更以圖說方式，呼籲蘇貞昌「好好說話，不要唬爛」。

(中時新聞網)