大甲溪上游沖積扇乾涸，沖積層如同階梯般露出。。（李承中提供）

大甲溪上游佳陽沖積扇乾涸，原本在水面下的岩壁嚴重裸露。（李承中提供）

今年是台灣56年來，首次沒有颱風侵襲，導致降雨稀少、水情吃緊。中部地區的德基水庫水位在6月創下新低紀錄，往上游走佳陽沖積扇河道幾乎乾涸，露出河床淤積泥沙，往年水深到竹筏可以行舟的河道，今年竟然水量少到人可以走下河床，讓當地果農大為吃驚。在梨山地區務農30年的農場主人說，30年來頭一次看到佳陽沖積扇乾到見底沒水。學者也憂心中南部面臨乾旱危機。

大甲溪上游佳陽沖積扇乾涸，行水區與乾涸區域形成強烈反差。（李承中提供）

大甲溪上游佳陽沖積扇乾涸，露出河床淤積泥沙。（李承中提供）

德基水庫上游佳陽沖積扇的最新情況曝光，從民眾拍攝相片中發現，沖積扇溪水幾乎見底，原本應該在水面下的岩壁嚴重裸露，宛如迷你大峽谷。沖積扇的沖積層因為水量驟減而露出，就像是曲線蜿蜒的階梯。從空中俯瞰，大甲溪上游水量超小，行水區與乾涸區域形成強烈反差。拍攝民眾李承中出示了2年前同一時期的相片對照，2018年水量大到竹筏可以在水上行舟，岸邊都是紅葉美景，2020年卻剩下泥沙淤積，岸邊全都是裸露的山壁。另外一位民眾提供相片更明顯，部分河道整個乾涸，人甚至可以走下去探險。

大甲溪上游佳陽沖積扇，2018年同時期水量大到可供竹筏行舟。（李承中提供）

當地果農說， 在這邊務農30年，頭一次看到這樣的景象，這裡是德基水庫的上游，無法想像水庫要如何蓄水。生態學者楊國禎日前也曾前往梨山，看到同樣的景況。楊國禎表示，他上山發現德基水庫水位低，大甲溪河床裸露，憂心魚蝦會渴死，高山植物也會缺水滋養，除生態受影響，相關單位更要重視水土保持問題，希望老天能早日降雨。

德基水庫滿水位為1408米，自1969年啟用後，最低水位出現於1975年的1354.7米；今年6月出現1358公尺超低水位，創下40年來新低紀錄。據了解，德基水庫蓄水主要提供水力發電使用，作業規線是1366米，12月6日上午0點水位1367米，蓄水量僅36.91 %，目前發電暫不受影響。水庫發電餘水供應下游灌溉，並配合石岡壩調配大台中工業、民生用水，因灌溉用水量較大，若再不降雨，休耕可能會擴及台中地區，呼籲民眾節約用水。

(中時新聞網)