大陸實力派男星雷佳音曾演出《我的前半生》、《老男孩》、《長安十二時辰》等電視劇，也曾憑電影《繡春刀2：修羅戰場》入圍第54屆金馬獎最佳男配角，演技受到肯定，未料近日卻被拍到和異性舉止親密，遭疑岀軌，讓他本人忍不住氣炸發文。

雷佳音的妻子是他大學同學翟煦飛，兩人婚後育有一女「小北北」，對於家庭生活雷佳音相當低調，近日卻有民眾直擊雷佳音當街和女友人勾脖搭肩，互動看似有點親密，因此被捲入婚外情疑雲。

雷佳音被拍到搭肩女友人，引發網友兩派意見。（圖／翻攝自微博）

雷佳音發文。（圖／翻攝自微博）

而雷佳音就親自在微博發聲，表示不管自己回應與否都會被罵，氣嗆：「吃完飯搭朋友肩膀怎麼了，罵我的人這輩子沒搭過吧，就因為我是演員所以不被允許，我是吃你家米還是隨地吐痰了嗎？你偷拍我，還罵我，然後賣我照片，你還獲得關注。你不如我。我不和罵我的人道歉，我道歉我家人才讓我跪搓衣板。」

對於雷佳音的行為，有網友認為藝人總是被放大檢視，覺得和朋友勾肩搭背挺正常，但不少人覺得結婚了就應該自覺與異性保持距離，意外掀起論戰。

(中時新聞網)