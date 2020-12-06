隨著環保意識抬頭，加上政府大力支持下，越來越多人騎乘GOGORO上路，但民眾抱怨聲從未停歇。一名女網友PO文表示，自己上個月才花10萬買了GOGORO，不到一個月狀況頻傳，解鎖解不了，每次都要花610才能解，讓她氣炸，直呼買前請三思。

女網友4日在臉書《爆料公社》PO長文抱怨GOGORO，自己上月7日才花了快10萬買到GOGORO S2 ABS，就問題頻傳。她表示，雖然騎乘感覺很好，但相當難解鎖，鑰匙卡常常讀取不到，只好轉而用APP連線解鎖，過沒多久連APP都失靈，無法連線。她抱怨，自從買GOGORO後，每次出門至少要提早一個半小時，一周至少有2天，都要花2小時各種嘗試，等到GOGORO心情好才能解鎖。

女網友PO長文抱怨GOGORO，引發網友熱烈討論。(圖／爆料公社)

原PO表示，稍早要騎的時候，發現完全無法解鎖了，只好聯絡客服，結果得到「無論結果如何，都要收取610元處理費」的回覆，讓她氣炸：「所以我每次只要出門，都要先花610哦」、「到底為什麼才買不到一個月的GOGORO，保固內故障還要一直花610來解鎖車子」。

原PO抱怨，不論問客服什麼，永遠只會得到「您的問題我們會記錄並提供給相關單位」的答覆，還要求她必須能夠當場現金支付610元才能協助派人處理。原PO也指出，自己電池狀況也頻傳，換了全新100%的電池，才騎50分鐘就沒電了，呼籲想買GOGORO的人要三思。

網友也紛紛留言：「我有朋友騎半年，狗粉變狗黑」、「除非錢很多啦，不然就別買一個不完全屬於自己的車子」、「您要充的不是電，是信仰」、「我滅火了」、「花了快十萬元然後打這篇文。唉」、「這也太扯了」、「官方回覆真的會讓人很火大又頭痛，通常只能摸摸鼻子吞下！氣死人」、「所以我只騎油車」、「狗肉感應卡根本佛系感應，心情好就開，心情不好看著辦」。

但也有人表示：「應該只是遷到車王」、「家裡兩台騎好幾年都沒問題」、「油車騎乘的感覺完全比不上GOGORO」、「感應卡先換吧，如果不能換再來說」、「真的有問題，610絕對不是你出」。

(中時新聞網)