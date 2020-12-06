一名28歲剛生產完的媽媽，卻在接種賽諾菲流感疫苗後出現嚴重不適症狀，遭診斷為急性心肌炎，急救2個月仍病逝。就有醫師表示，流感本身不可怕，可怕的是後續併發症，其中心肌炎最恐怖，死亡率高達100%。

根據《Heho健康網》報導，台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽表示，心肌炎為心臟肌肉急性發炎反應，多為病毒感染造成心肌猛爆性發炎，進而影響心臟收縮力與電氣傳遞，導致急性心臟衰竭，若沒及時治療，死亡率高達100%。

28歲媽媽施打流感疫苗後引發急性心肌炎過世，讓丈夫悲慟不已。(圖／翻攝自臉書)

家庭醫學科診所醫師陳鉉煒也指出，心肌炎不僅可怕且狡猾，善於偽裝成一般疾病，容易誤判為腸胃炎或普通感冒。

陳鉉煒說，若出現4種心血管系統相關症狀必須盡速就醫：

1.心跳加快

2.呼吸急促

3.持續性嘔吐

4.活力不佳

他解釋，心肌炎演變為心臟衰竭過程，第一個徵象就是心跳加快，只要在安靜且無發燒情形下，心跳卻異常快速，就必須注意。

不過徐展陽也說，心肌炎死亡率雖高，但若早期發現治療，幾乎不會留下後遺症。他提醒，若染上流感，從不具特異性高燒與肌肉痠痛演變為胸痛、呼吸困難，就必須提高警覺。

中國醫藥大學附設醫院心臟內科主任陳大隆指出，急性心肌炎的預後差異相當大，曾經有過兩名病人，同樣相對年輕，有些許感冒與腸胃症狀，但有預後的患者3天後順利出院，沒有預後的患者3天後不幸病逝，這就是急性心肌炎可怕的地方，亦是難以捉摸的地方。

(中時新聞網)