《星條旗報》報導，美國參眾兩院的軍事委員會3日就《2021年國防授權法案》(NDAA)的最終版本，已妥協並達成共識。其中，2021年NDAA要求軍方無限期暫停「陸軍戰鬥體適能鑑測」(ACFT)的實施，直到對徵募與留營的完整評估報告出爐為止。

除對招募與留營的影響評估外，NDAA也要求陸軍應評估處在不同的環境中，是否造成受鑑測者的不利影響。此外，該調查報告應由獨立於五角大廈的研究單位進行。

這不是對ACFT開出的第一槍。在11月中旬，由退役女官兵組成的團體「服役女性行動網絡」(Service Women's Action Network, SWAN)便致函國會。敦促2021年版的NDAA暫停ACFT的施行，直到對女性官兵影響的獨立研究報告出爐為止。

SWAN主張，陸軍應該評估多項因素後才讓ACFT上路，如士兵為訓練ACFT而導致受傷的風險，招募與留營率的影響，尤其是對女性與年長官兵職業生涯的影響。

早在10月份時，民主黨議員陸天娜(Kirsten Gillibran)也致函參議院軍事委員會主席，呼籲陸軍應研究ACFT對男女兩性是否公平，以及對醫務、法律、網路等不需要這麼高身體素質的軍職專長，設定不切實際的要求。

SWAN強調，ACFT於10月正式上路過於草率，因為還有太多士兵鑑測不及格。支持ACFT的人主張，肌力與體力在戰鬥中至關重要，不論軍職專長為何，每個士兵都應有基礎肌力與體能。

但SWAN認為，除強大的肌力與耐力外，道德、心理等其他素質也相當重要。當士兵花大量時間與精力來通過ACFT，將排擠對其他重要特質的重視。

甚至，截至2020年第3季為止，通過ACFT的女性不到50%，箇中原因在於軍方鑑測方式過於標準化。參與ACFT研發過程的男性平均24歲，女性人數僅16名，平均年齡23歲，所擬定的標準卻放諸各性別、年齡層一體適用。軍方說研究結果具80%的預測性，實在過於偏頗。

事實上，陸軍智庫早在2019年底便警告，ACFT過度高舉體能與肌力，卻忽略不同軍職專長(MOS)有不同的肌力與體能需求。儘管ACFT針對不同的MOS設定適中、特殊與高強度3種標準，但陸軍應針對不同專長需要的身體素質，客製化專屬測驗內容，而非訂定全軍通用的測驗型態。

此外，過度強調肌力與體能，造成短視的體能文化，最終陸軍只剩體能專長人才，而失去其他專才。對女性而言，兩性身體素質先天就不同，採取同樣成績標準，已是性別不平等，不利女性升遷。

ACFT各項目詳解。

女性先天上肢力量就不若男性，要投入更多時間進行弱項訓練，卻忽視身體整體的素質培養；加上爭取戰鬥職缺時，男女應機會平等，但實際上女性付出更多努力，成功機會卻更小。

甚至，ACFT讓訓練變得更為困難，招募與留營率恐降低。6大測驗的難度相當高，必須在現有MOS新增運動生理與訓練專長，培養種子教官並派往各單位指導訓練，這些非一蹴可幾，但陸軍卻於今年10月正式上路。

對於前述質疑，陸軍回應ACFT雖然已上路，但要到2022年才正式計算。為得就是讓部隊有更多時間訓練，以及考量到新冠肺炎大流行，導致全國體育館封閉使用。換言之，ACFT雖然取代傳統體能三項，但實施上一點都不倉促。陸軍甚至已針對部隊實測結果，調整成績標準。

由於ACFT不論性別、年齡，統一適用一樣的成績標準。特別是懸垂舉腿，大多數的女性都鎩羽在此一項目。先前陸軍「初級訓練中心」（CIMT）指揮官希柏德認為，不合格者多半是首次測驗此一動作，過於陌生而導致，未來將加強訓練技巧宣傳，並依據全軍測驗結果進行改善。

此外，針對論者認為預備役與國民兵缺乏場地與裝備訓練，希柏德指出已編列7000萬美元（約新臺幣21.9億元）購買裝備；但因為疫情關係，才導致相關設備無法到位。

至於運動生理與訓練專長人才不足方面，陸軍已推動「整體健康與體適能」計畫(Holistic Health and Fitness, H2F)，將在2026年前部署專業健身團隊至現役110個旅級單位，全面提升士兵戰場運動表現。

(中時新聞網)