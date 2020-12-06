美女主播蔡尚樺擁有甜美臉蛋、E奶好身材，被網友封為最正主播，後來轉戰娛樂節目主持人，首度主持就奪下第55屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，表現亮眼，常透過社群網站分享生活點滴的她，近日在IG曬岀外出美照，超兇車頭燈意外成為亮點。

蔡尚樺在IG分享，回憶起從前自我介紹時，總會說：「我是蔡尚樺，我是個性格活潑開朗的女孩」，但隨著年歲增長，見過很多人，經歷許多事，她發現若要用3個形容詞描述自己，她會選擇「善良親切熱情」。

蔡尚樺說，有朋友覺得她像漫畫裡寫的：「用足以灼燒自己的熱情去敲門，所以別人願意打開自己的心扉！」讓蔡尚樺聽了很喜歡，開心表示：「好喜歡總是熱情洋溢甚至有點幼稚中二像小屁孩的自己，好喜歡打開自己的世界歡迎大家來作客，更喜歡走進別人的內心探尋每個人獨一無二的故事。」

吸睛的是，蔡尚樺隨文附上自己在台東海濱公園拍得美照，只見她穿著貼身上衣，一抬手就露出纖細蠻腰，尤其直接挺岀傲人上圍，使得渾圓胸形更加搶鏡，意外引發粉絲留言直誇「身材好到眼睛不知道要放哪」、「好美」、「這腰不錯喔」「懂拍」。

(中時新聞網)