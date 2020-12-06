31歲大陸女星Angelababy（楊穎、Baby）出道以來一直維持纖細身材，和黃曉明婚後生下一子，體態仍看不出已經當媽，近日她在節目上首次挑戰唱跳舞台，高顏值受到網友大力讚賞，狂推她根本可以當女團門面。
Angelababy近來在節目《跨次元新星》擔任評委，特別的是，該節目的選手不是真人，而是2D或3D的人物，是用自製的虛擬偶像進行才藝競演，而在最新一集節目中，Angelababy上台和選手Rainbow表演合作舞台《power》，第一次挑戰唱跳舞台，Baby就散發強烈氣場，真有幾分偶像氣勢。
而當天Angelababy綁起公主頭，化上鑽石亮片妝，身穿運動背心外搭短版上衣，下身則是搭配短裙、短靴，中空露岀一截纖細蠻腰，0贅肉好身材一覽無遺，看不出是孩子的媽，尤其超凍齡外表，高顏值吸引網友熱烈討論，狂讚「姐真的好好看！C位出道」、「也太美了」、「名副其實的女團門面擔當了」、「別的不說，這是真的長得好看的」，「Angelababy 女團門面」還一度登上微博熱搜。
(中時新聞網)
#Angelababy #女團 #門面 #跨次元新星 #Baby
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。