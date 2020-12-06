Angelababy嘗試唱跳舞台，獲得不少好評。（圖／翻攝自微博）

31歲大陸女星Angelababy（楊穎、Baby）出道以來一直維持纖細身材，和黃曉明婚後生下一子，體態仍看不出已經當媽，近日她在節目上首次挑戰唱跳舞台，高顏值受到網友大力讚賞，狂推她根本可以當女團門面。

Angelababy近來在節目《跨次元新星》擔任評委，特別的是，該節目的選手不是真人，而是2D或3D的人物，是用自製的虛擬偶像進行才藝競演，而在最新一集節目中，Angelababy上台和選手Rainbow表演合作舞台《power》，第一次挑戰唱跳舞台，Baby就散發強烈氣場，真有幾分偶像氣勢。

Angelababy被讚可以當女團門面。（圖／翻攝自微博）

而當天Angelababy綁起公主頭，化上鑽石亮片妝，身穿運動背心外搭短版上衣，下身則是搭配短裙、短靴，中空露岀一截纖細蠻腰，0贅肉好身材一覽無遺，看不出是孩子的媽，尤其超凍齡外表，高顏值吸引網友熱烈討論，狂讚「姐真的好好看！C位出道」、「也太美了」、「名副其實的女團門面擔當了」、「別的不說，這是真的長得好看的」，「Angelababy 女團門面」還一度登上微博熱搜。

(中時新聞網)