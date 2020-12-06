據「Defense News」4日報導，繼陸軍與「FLIR系統」公司(FLIR Systems)簽署合約，生產重型機器人處理炸彈與各類型爆裂物後；美空軍也不甘示弱於10月發布招標書，徵求專門處理即製爆裂物的重型機器人。目前空軍除積極研究陸軍購買項目外，也進行市場調查，力求取得最適合自己需求的系統。

根據招標書內容，空軍開出條件包括配備可操縱手臂，以及能在各種地形、環境與天候條件下使用的攝影機系統。儘管招標書已於11月20日到期，但空軍發言人拒絕證實有多少廠商投標。

FLIR系統的眼鏡蛇。

不過，空軍坦承「FLIR系統」公司已投標。該公司已和陸軍簽署總金額約1.09億美元（新臺幣31.36億元）的合約，為其生產通用重型機器人系統（Common Robotic System-Heavy, CRS-H）「眼鏡蛇」。「眼鏡蛇」已於11月進入全速量產階段。「FLIR系統」有信心「眼鏡蛇」優異的性能，並能擄獲空軍的心使其選擇相同系統。

「FLIR系統」認為，經廣泛的測試已驗證「眼鏡蛇」無人地面系統，能滿足空軍對大型未爆彈處理(EOD)機器人的需求；與該空軍其他EOD部隊的裝備也因享有共通性而頗具競爭優勢。

「L3哈里斯」也坦言，該公司的T7未爆彈處理機器人(T7 EOD)有參與競標。T7曾在2016年陸軍年會中亮相，並讓與會人員親身體驗其手臂的操縱性。T7的操控器就像一般槍枝的後端，容易握持；其上的感測器可將資訊傳遞至T7上的機器手臂。事實上，英軍就使用T7肩負EOD任務。

報導中指出，雖然空軍可直接加入陸軍的機器人計畫而無須招標；但就大型EOD機器人而言，兩大軍種的需求並不相同。這讓空軍告別CRS-H計畫，選擇自行招標以開發適合自己的系統。

最大的差別在於陸軍的主要任務是「外線」作戰，也就是軍事設施外進行作戰；空軍則是「內線」作戰，也就是在基地或軍事設施中發現炸彈或其他即製爆裂物。這是兩種完全不同的環境。

更進一步地說，當基地或設施發現即製爆裂物後，士兵將機器人與其他裝備裝入「基地反應載具」(Base Response Vehicle)或「炸彈班應變載具」(Bomb Squad Emergency Response Vehicle)，隨後駛向爆破裝置點並成功拆除爆裂物。

無論選擇哪家廠商的機器人，其大小都須能塞入這些載具，還必須能穿越32英吋寬的門，以及能夠進入長91英吋、高63英吋的空間。

此外，空軍還要求機器人最大重量為1000磅(約453.59公斤)，這比陸軍700磅的要求寬鬆許多。此外，空軍還希望機器人操作時間長達3小時，以及至少800公尺視線範圍的無線電，以完成大多數的EOD任務。

對於競標是否會「獎落FLIR系統」，空軍回應目前仍不知眼鏡蛇是否能滿足其需求。軍方正依據需求評估所有競標的重型機器人系統，以確保選購的系統最適合官兵使用。

(中時新聞網)