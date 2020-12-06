基隆市安樂區新西街57巷45之13號前方，於清晨12點6分竟驚傳有樹木及土石崩落於安中產業道路上，市議員張秉鈞緊急動員工務處科長廖俊育及權責單位協助排除，並呼籲經過此路段的民眾注意安全。

張秉鈞指出，土石滑落在車道上，若行經車輛一時疏忽，將閃避不及直接撞上，請在地民眾行車隨時多加注意，現場安樂區長鄭錦濃也出動協助處理，希望以民眾安全為第一優先。

(中時 )