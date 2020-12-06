基隆安中產業道路夜半土石崩落 議員憂民眾迎面撞上 清晨急揪單位排除 06:322020/12/06 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆安中產業道路夜半土石崩落，議員憂民眾迎面撞上，清晨急揪單位排除。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市安樂區新西街57巷45之13號前方，於清晨12點6分竟驚傳有樹木及土石崩落於安中產業道路上，市議員張秉鈞緊急動員工務處科長廖俊育及權責單位協助排除，並呼籲經過此路段的民眾注意安全。 張秉鈞指出，土石滑落在車道上，若行經車輛一時疏忽，將閃避不及直接撞上，請在地民眾行車隨時多加注意，現場安樂區長鄭錦濃也出動協助處理，希望以民眾安全為第一優先。 (中時 ) #民眾 #土石 #單位 #清晨 #安全 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 大貨車正妹司機「魔鬼身材」藏不住 轉側面網嗨翻：尺寸完美 - 社會 政大才女為愛下嫁洗碗工 生前「翻譯日文著作」養2女慘淪刀下魂 - 社會 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 牛肉麵冠軍店留1星負評 中正一分局長攜女登門道歉 店家仍喊告 - 社會 南寮漁港「2蟹1魚1菜」要2340元 她曝店家「黑店奧步」氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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