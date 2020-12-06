基隆翻轉工業區印象！林右昌揭開大武崙工業區之神秘面紗。（吳康瑋攝）

基隆市大武崙工業區為1983年至今，北台灣的重要工業生產區，但不少居民不了解，持續認為該區黑黑髒髒，對此，基隆市政府為翻轉工業區，積極打造各種特色成果，並於4日由市長林右昌前往替成果展示會揭開序幕。

經濟部工業局為透過設計行動翻轉工業區印象，選定大武崙工業區作為導入園區形象規劃設計案的第一站，林右昌與工業局長呂正華一起公布全新打造的園區形象CI識別系統，並且肯定工業局將設計概念帶入工業區，相信設計翻轉計畫將進一步帶動台灣產業向上提升。

經濟部工業局表示，過去園區提供中小企業設廠及民眾就業機會，是產業聚集的生產場域；今年適逢工業局創辦50年及響應國家政策，以美學思維導入工業區，透過設計行動翻轉工業區印象，達成「開放」工業區、產業知識「教育傳承」及廠商技術整合「創新加值」。

林右昌說，大武崙工業區是全台灣最早的出口工業區，也是工業局轄下最小的工業區，工業局從台灣頭的基隆大武崙工業區開始翻轉設計，特別有歷史意義，2005年他在行政院長辦公室任職時，國內開始推動挑戰2018國家發展計畫，其中一個重要的項目就是產業高值化，當時廠商就開始將設計的元素加入產品，帶動台灣產業提升。

林右昌也特別肯定工業局把改造概念直接帶入工業區，相信會是帶動台灣產業向上提升的重要動力，大武崙工業區是個「小而美」的工業區，在主管機關及廠商協進會的用心經營之下，大武崙工業區的產值在2014年他上任時是80多億元，現在已經超過140億元，廠商從50家成長到現在的78家，員工也從2千2百多人增加到2千7百多人，相信工業局的設計翻轉計畫，不僅是大武崙工業區新的起點，也是基隆甚至台灣產業新的起點。

大武崙工業區開發於民國62年，編定面積29公頃，為一綜合性乙種工業區。由於時代演進使產業發展需求發生變化，工業局為建構產業園區優質的生產與工作環境，希冀針對大武崙工業區現況分析後，規劃適合的園區設計導入模式，統整工業區對外形象及內部環境，翻轉工業區單調刻板印象，以及在鄰里的支持下，區與廠永續前進，期待「區、廠、里」三方連結，以園區社會責任(PSR， Park Social Responsibility) 為核心，強化彼此關聯與互助性，打造共存共榮生態圈，讓台灣產業園區成為地方產業創生基地。

(中時 )