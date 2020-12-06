地方出版再升級！基隆市文化局與文化媒體VERSE合作，推出一套兩冊的「在基隆：城、海、山與未來」，論述基隆的城市精神，並於5日在台北森大青鳥舉辦新書發表會，市長林右昌、文化局長陳靜萍與VERSE總編輯張鐵志一同現身，暢談對城市的各種想像。

林右昌首先對於將近6年擔任市長工作表示「蠻有成就感的」，他說自己從台大城鄉研究所畢業、退伍後都在台北工作，直到參選、擔任市長，才重新認識、瞭解這座城市的特殊性，有一天站在基隆港邊才赫然發覺基隆很大，但過去因為港市連結在一起，一般市民又無法接近海港，從陸地的角度去看，才會留下對基隆都是濕冷、道路狹小的印象。

林右昌說，為了把城市與水岸的關係重新連結，市府這幾年堆動市港再生標竿計畫，把本來服務貨品的港市，變成服務人民的港市，市港再生標竿計畫預計在明年完成，屆時從西岸到東岸就有一條3.5公里的濱海長廊，把港口跟水岸重新連結在一起。基隆95％是山坡地，但市府把劣勢轉為優勢，推動城市再造行動，包括東岸地標豎梯、西岸太平山城纜車，整個山與城的連結重新規劃。

林右昌也暢談這幾年來以文化與歷史為核心的都市改造行動，將過去傳統政府中最弱勢的文化部門放在最前面，資本門近幾年增加28倍之多，其他單位都要配合，文化部門成為很重要的單位，為了文化建設可以遷移陸戰隊營區、擴大斑馬線等，打破其他單位的本位主義。

林右昌表示，現在在基隆讓他最高興的有兩件事，第一是讓很多人勇敢地說出自己是基隆人，其次是很多人來基隆做夢、實現夢想，他常跟朋友說，若是在別的地方想做但做不到的事，不妨來基隆看看，而且通常還蠻有成果的。

林右昌也預告，明年10月要登場的城市博覽會，要談的是台灣的城市願景，趁這次機會讓大家看到實際成果，基隆條件資源這麼差的城市都做得到，其他城市沒有理由做不到，很多重大建設都會在明年暑假完工，歡迎大家來趟基隆之旅，相信每一次都會發現基隆的轉變。

陳靜萍表示，邁入第四年的「大基隆歷史場景再現整合計畫」開始進入成果豐收期，不只修復完成的古蹟建築正在舉辦「浪花天」年度成果展，影響台灣歷史至深的基隆身世，也藉由此次圖書出版，不僅彙集了基隆市民的日常生活、返鄉青年的創造力，以及城市改造的規劃與實踐，還包含舒國治、葉怡蘭等跨世代名家也在其中書寫他們的基隆記憶，將打開台灣對一座城市想像的可能性，同時反映以文化治理先行的施政方向，一展背後的核心價值。

陳靜萍提到，這次透過集結台灣近年來優秀的文化人共同的創作，由今年甫以「掛號」獲得金鼎獎的劉玟苓擔任主編，全新出版的「在基隆：城、海、山與未來」－個論述基隆的專書，以在基隆的「在」為出發，從人的「住在」與「待在」，從空間上的「存在」，從時間上的「正在」，提供我們認識基隆的全新框架。

陳靜萍指出，「在基隆：城、海、山與未來」第一冊以山、海、城的人文歷史故事，從大航海時代，到日本時代，乃至二二八，及 1949 年代的大遷徙，都在這裡留下了歷史的印記和重建基隆在地的歷史，引領我們認識這個地方的身世，其實就是一頁台灣四百年的故事。

陳靜萍強調，第二冊則邀請林市長與前文化部長鄭麗君，對談城市的歷史與文化願景，以及在這幾年進行了以文化先行的城市改造運動，透過再造歷史現場計畫讓城市的歷史與記憶以嶄新的方式重新認識，更邀請許多重要建築師如王俊雄、邱文傑、梁豫漳、郭旭原及黃惠美來到基隆，建立關於新的城市想像。

陳靜萍表示，同樣重要的是，更多年輕人回來或者留下，由下而上展開各種文化和社會實踐，讓人們注意到一個新的基隆正在誕生。

文化局指出，除了基隆的再發現之外，書中也邀請不同領域的創作者在基隆實際地進行現地採集計畫，有舒國治老師以兒時記憶寫下的基隆滋味、飲食旅遊作家葉怡蘭從麵食控的味覺讓人流連於基隆的巷弄，建築史與文化資產研究工作者凌宗魁以基隆的經典建築為背景導覽基隆風光、新銳攝影師與作家蔡傑曦用鏡頭記錄下基隆幸福的瞬間，而漫畫家張季雅則將基隆和平島考古遺跡用精彩的圖像故事呈現。

文化局盼這些不同領域的創作者，碰巧展現了基隆這座海港城市長年來作為流動頻繁之地，所積累而成的豐厚的養分。

市府指出，書中最後特別收錄在城市採集的過程中，專屬於當下有氣味的閱讀清單，全方位的從書、音樂、電影戲劇作品打開五感，體會一探在基隆的鄉愁。

(中時 )