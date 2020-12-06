北市產業局4日在花博公園集食行樂廣場辦理109年度臺北市推動創意設計促進產業創新計畫「永續宜居生活設計@臺北」成果發表會，現場展示今年度受輔導10組設計師團隊以及2組企業跨域合作案例作品，北市府透過商機通路開發以及作品設計打樣，協助受輔導團隊募資近千萬，規劃「回收再生」、「循環再造」以及「綠色節能」等3大環境永續設計主軸，開啟市民對於環境永續的設計應用概念，共同打造永續宜居生活的臺北。

產發局副局長吳欣珮表示，台北市作為各類創意設計的匯流平台，擁有發展設計產業的優勢與條件，產業局透過產業輔導、人才培育、商機拓展，以及行銷等面向提升「臺北設計」產值，過往臺北設計獎暨受輔導媒合產品累積創造營收約1億2,700萬元，並積極透過設計導入，呼應產業創新趨勢與「環境永續」議題。

吳欣珮指出，今年度北市府規劃出「回收再生」、「循環再造」以及「綠色節能」等3大環境永續設計主軸，成功輔導10組設計師團隊以及2組企業跨域合作案例，輔導過程藉由「通路開發」及「打樣製作」，成功協助設計師團隊資募資近千萬的成績。

她強調，為協助設計師作品快速對市場驗證成效，也邀請到募資平台嘖嘖、Flying V、貝殼放大、Shopline、好孜Hozzy創意發明館辦理商機媒合洽談會，以促成設計作品實體化、擴大商務合作的機會，協助作品商業化運用，並透過現場輔導作品的展示介紹和交流，進而將「環境永續」透過設計作品落實在生活每個角落。

產業局說，現場由受輔導設計師分享如何將「環境永續」融入設計作品，「回收再生」類組-匠子設計李東陽總監透過回收大理石邊料及生活廢料磨粉作為生產原料，從新設計打造多功能鑰匙圈，打破大理石過往僅作為建材使用刻板印象，重新賦予產品新生命；「綠色節能」類組-稻穗科技張中星總監發表LUFTQI空氣清淨機，以光觸媒元件去除過往更換濾心耗材的資源浪費。

產業局表示，「循環再造」類組-紙綸科技林秋吉創辦人因應新冠肺炎疫情，在防疫酒精成了人們必備物品下，卻也造成容器廢棄物的產生，因此，從個人清潔以及環境永續的人本設計出發，打造讓防疫日常也可以從容優雅及重複使用的「掌心瓶」；最後客主創意施昌杞創辦人與紅琉璃分享，臺灣每年塑膠吸管使用量約30億根，依據海洋廢棄物監測結果，吸管歷年淨灘廢棄物排名亦皆在前5名，塑膠吸管造成巨大的環境破壞，另台灣每年玻璃回收量均維持在15萬公噸左右，因此，合作打造玻璃動物造型環保吸管，除減少塑膠吸管的使用，也將玻璃回收再生，將設計融入傳統工藝，讓傳統產業也能很新潮。

產業局為推廣市民對於環境永續的設計應用概念，並共同打造永續宜居生活的臺北，北市府接續於4日至5日於花博公園集食行樂圓形廣場展示相關輔導作品，現場除今年度受輔導設計師及企業跨域合作案例，還有FLOAT、台電文創等許多知名設計作品，共同打造你我的「永續宜居生活」，更多相關訊息，歡迎至「臺北設計獎」網站查詢。

(中時 )