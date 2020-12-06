由北市產業局輔導，士林區農會舉辦之「2020士林陽明山藥季-用山藥料理環遊世界展售活動」，將於5、6日在北市建國假日花市登場囉！現場除了可以購買到通過士林區農會及瑠公農業產銷基金會多項嚴格的農藥殘留檢驗、無農藥殘留之產地直送、新鮮鮮採「士林陽明山山藥」，更有機會獲得多項限定好康，有許多好吃、好玩、好拍、又有趣的活動等著大家，千萬別錯過。

今年特別規劃主題展售活動，希望透過山藥料理帶您環遊世界，教導大家如何在家中輕鬆料理異國風味山藥菜色，將山藥好滋味帶給家人，除此之外，活動當天將邀請「新心劇團」慢飛天使們帶來精彩的特技演出，為山藥季系列活動揭開序幕，力邀大家一同用愛給予這群可愛孩子們支持鼓勵。

展售會現場還有農友「新鮮鮮採-生鮮蔬果」、「小幸運山藥麻糬」、「必勝山藥饅頭」、「雙喜山藥糕」、「酥脆可口山藥條」、「心想事成山藥粉」、「養生山藥麵線」…等多項新鮮美味商品。活動期間凡於「2020士林陽明山山藥季展售攤位」消費滿100元，即可獲得1點，有機會獲得精美好禮，

「好康1」集滿3點，可遊玩「山藥轉運扭蛋趣」乙次，有機會獲得台灣在地農產品；「好康2」集滿10點，即可遊玩「山藥轉運扭蛋趣」四次，讓您買越多拿越多，以上集點活動不可重複兌換，數量有限，送完為止。

另外還有「限定好康」推出「幸運福袋隨你購x滿滿福氣任你挑!」活動，只要在「活動舞台區-山藥幸運攤車」消費滿500元，即贈送「士林時尚購物袋」及「山藥異國料理電子食譜酷卡」，限量100份，送完為止。難得好機會，千萬不可錯過。

(中時 )