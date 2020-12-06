​​​由經濟部工業局指導，工業技術研究院、紡織產業綜合研究所、中華民國紡織業拓展會及鞋類暨運動休閒科技研發中心等法人單位共同舉辦的2020「FUSE紡織時尚週」於4日至5日在艋舺服飾商圈熱鬧登場。

產業局指出，今年活動特別串連多元繽紛時尚動態秀、紡織科技創新技術與產品靜態展示、VR互動體驗活動以及優質MIT臺灣製產品展售會、紡織防疫成果等琳瑯滿目的活動，展現紡織產業科技、創新、活力的嶄新面貌，邀請大家一起來艋舺服飾商圈體驗萬華的文化風情及享受購物樂趣。

​​​市長柯文哲表示，臺北市商圈各有特色，西區的艋舺因交通之便與成衣產業聚集之利，形成艋舺服飾商圈，為協助艋舺服飾商圈發展，本府透過專案輔導店家轉型改造升級，提升塑造店家產品品牌形象能力，並透過補助案供商圈申請自主辦理行銷活動。

柯文哲透露，今年2021台北燈節將於在台北西區舊城持續舉辦，以新落成的萬華車站前廣一、廣二廣場為主要區域，並結合萬華艋舺‧無圍牆博物館、萬華青山宮傳統民俗活動等，吸引觀光客深入探索西區舊城，希望能帶領民眾重新認識這裡的歷史風貌與民俗活動，持續為西區商圈注入新活力。

​​​2020「FUSE紡織時尚週」於5日由紡拓會「藝材時尚新旅程」動態秀拉開序幕，透過藝文創意設計結合機能素材，帶來突破想像的摩登創意新時尚，另有「就愛MIT臺灣製產品展售會暨艋舺趴趴走同樂會」活動，聯合艋舺服飾商圈業者，共同推廣臺灣最優質的紡織相關產品：成衣服飾、織襪、毛巾、寢具、鞋類、紡織手套、紡織護具等微笑產品以及地方特色商品，多達30個展售攤位，讓消費者買得盡興也買得安心。

產業局說，現場有刺激有趣的艋舺趴趴走同樂會，以實境闖關遊戲型態，推廣MIT微笑標章、紡織產業及艋舺地區特色歷史人文、地理及特色產業聚落為設計主題，參加民眾完成闖關挑戰，便能獲得神秘闖關獎品，以及「戶外休閒GO活力」、「創新機能休閒風」、「鞋包設計新銳能量輔導」動態秀接連展出，使民眾可更加了解紡織產業及萬華在地歷史文化特色。

(中時 )