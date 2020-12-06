​2020台北華江雁鴨季於5日正式熱鬧登場，華江雁鴨季活動是為了迎接每年冬天大批來自西伯利亞的雁鴨遷移到華江溼地越冬，由地方團體台北市華江溼地守護聯盟自發性舉辦，活動以艋舺龍山寺為起點由「水官佑雁鴨祈福儀典」拉開序幕，接下來活動隊伍踩街遶境至臺北市華江雁鴨自然公園，於華江橋下將展開生態闖關活動，雁鴨季已成為在地每年最具特色的重要活動之一。

​副市長黃珊珊表示，台北應該成為動物友善城市，不只保護貓狗，還有生活在這裡的野生動物及遠道而來的嬌客都應該成為我們友善的對象，雁鴨公園是這些嬌客的避風港，讓我們的孩子更了解台北市對生命教育的重視，讓生態保育成為台北市重視的課題。

華江雁鴨自然公園擁有非常珍貴的自然生態環境、便利的交通及豐富的人文資源，我們也會努力營造這片土地成為生態、教育永續發展的場域。

華江溼地守護聯盟特別強調，新冠肺炎的疫情讓我們瞭解，過度開發使我們的自然環境遭受到了無情的破壞，而便利的現代化生活使我們忘記了人與自然間原有的共生和諧關係，為了重新喚起大家對於自然與環境的重視，讓大自然能夠恢復其應有的功能與多樣性。

此外，透過人與自然的和諧互動，才能獲致健康的身體與心靈，此次活動的核心在強調環保，垃圾不落地，自己帶回家，不使用一次性餐具、塑膠袋，鼓勵民眾搭乘大眾交通工等。

北市動保處呼籲市民朋友共同為守謢溼地一起努力，更多活動訊息請至華江雁鴨季粉絲團查詢。

(中時 )