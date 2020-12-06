台北跨年x Klook旅遊行程上線！30大景點和體驗一次解鎖 「跨年、升旗、看貓熊二寶」一網打盡。（台北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

台北跨年x Klook旅遊行程上線！30大景點和體驗一次解鎖 「跨年、升旗、看貓熊二寶」一網打盡。（台北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

台北跨年x Klook旅遊行程上線！30大景點和體驗一次解鎖 「跨年、升旗、看貓熊二寶」一網打盡。（台北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

台北跨年與旅遊平台KLOOK合作推出的5條「玩轉生活‧玩轉台北」旅遊行程即日起正式上線，觀傳局表示，這5條行程除了涵蓋台北跨年超夯的7大藝術裝置外，更結合串聯30大台版知名景點和體驗活動，邀請所有來台北旅遊以及參與跨年的民眾，一次解鎖北市必訪的好吃好玩好去處。

觀傳局指出，「玩轉生活 ‧ 玩轉臺北」旅遊專區行程包含「城西、城北、城南、城東、跨年專屬」5大路線。「城西行程」主打向歷史致敬，走訪大稻埕、迪化街等地，推薦換穿旗袍、中山裝享受文化洗禮，一身復古裝扮來到永樂廣場前跟跨年裝置「永樂桃花源」合影，彷彿時光倒轉，接著轉往西門商圈尋覓美食，鄰近的北門廣場跨年裝置「超集愛」也是必拍標的；「城北行程」主打登高排毒之旅，登陽明山看夢幻湖、小油坑，還能泡湯排毒、攀岩爆汗，隔日順道前往大湖公園尋訪跨年裝置「青青草原」，整趟旅程都徜徉在大自然的沐浴下。

觀傳局表示，「城南行程」主打親子悠遊，要讓大人小孩都玩得盡興，推薦旅客走訪文山區知名景點，搭上貓纜至貓空品茶、走訪指南宮，晚間還可到民生公園一探跨年裝置「微萌之森」的風采，第二日推薦造訪永康商圈，品嘗美食之餘別忘了一道看看永康公園繽紛可愛的跨年裝置「森友會」；「城東行程」主打網紅美照之旅，將東區打卡點一次囊括，必拍的指標性地標台北101、一覽信義區美景的象山步道，還有2021跨年限定的東門廣場裝置物「微笑方舟」，保證Instagram美照發不完！

觀傳局透露，「跨年專屬行程」則推薦大家在元旦連假時來一趟臺北跨年限定的精緻旅行，31日來到台北，可入住鄰近「臺北最High新年城-2021跨年晚會」的知名五星級飯店，旅客能自由選擇，到臺北市民廣場前享受一場高水準的跨年演唱會，或是留在飯店參與跨年派對，元旦當日與家人朋友一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年，有帶小朋友的民眾也能走訪一趟天母運動公園，跨年裝置「動感圈圈」童趣又可愛，一旁還有共融式遊具，保證好玩！還有更多行程可到台北跨年x Klook旅遊專區查詢。 最後要推薦大家，台北市立動物園最萌的新生寶寶大明星之一，大貓熊「圓寶」預計明年元旦正式亮相與大家見面，建議隨時緊盯台北市立動物園的最新資訊，把握機會一睹圓寶的可愛萌樣喔，更多精彩活動將陸續公布，邀請大家來臺北體驗歡樂節慶氛圍，一路玩到2021，詳情可上台北旅遊網或活動官網查詢。

(中時 )