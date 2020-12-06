跨年精彩活動不間斷！先來北門廣場塗鴉藝術、民生公園手作市集揭幕。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

跨年精彩活動不間斷！先來北門廣場塗鴉藝術、民生公園手作市集揭幕。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

跨年精彩活動不間斷！先來北門廣場塗鴉藝術、民生公園手作市集揭幕。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

跨年精彩活動不間斷！先來北門廣場塗鴉藝術、民生公園手作市集揭幕。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

台北最High新年城2021跨年系列活動，本週六、日（12／5、12／6）分別在中正區北門廣場（忠孝西路、延平南路與博愛路交叉口）及松山區民生公園熱鬧登場，前者有塗鴉互動不插電演出、手作市集，後者則有專業咖啡師及手沖冠軍到場教學，陪大家度過悠閒的午後，傍晚後，還可以跟裝置藝術跟燈飾拍照打卡。北市府觀光傳播局邀請大家假日到戶外走走，提前感受不一樣的跨年。

12／5北門廣場「和你一起‧塗鴉樂」

觀傳局指出，週六在北門廣場登場的「和你一起‧塗鴉樂」現場將開放100位幸運民眾與臺灣知名塗鴉藝術家DEBE一同塗鴉創作，這些作品將於跨年晚會與舞台表演結合演出。現場除了手作文創市集外，還有不插電演唱及古箏演奏等表演。在地的商圈台北地下街、中華路影音街及台北相機街也有許多好康活動；活動現場只要參加塗鴉樂或現場打卡拍照上傳至個人臉書並hashtag「＃2021臺北跨年晚會 ＃玩轉臺北和你一起 ＃台北地下街」，即可至活動現場服務臺兌換限量「台北地下街50元輕食區美食券」。

觀傳局指出，為鼓勵民眾參與公益發揮愛心，台北市新中華路影音電器街促進會將於北門活動現場設置攤位，當天現場演唱歌曲，透過K歌AI設備系統的評分功能，依演唱分數乘上10倍轉換成實際金額，活動結束後全數捐給華山基金會。除了公益活動外，至現場攤位上打卡或是完成影音街指定任務都有機會獲得精美口罩袋及影音街限定印章。

觀傳局說，活動當天還可至台北記憶倉庫（舊三井物產株式會社北門倉庫）參加「2020台味啤酒節」(活動期間，5日至6日，每日14時至21時)，也可至鄰近撫臺街洋樓、國立臺灣博物館鐵道部園區、臺北行旅廣場、臺灣省城隍廟、台北地下街、中華路影音街及台北相機街走走逛逛，逛累了也可至附近台北地下街美食區、城中市場、南陽街、博愛路或西門町商圈用餐打打牙祭。

12月6日松山區民生公園「和你一起．聊市啡」

觀傳局表示，週日在松山區民生公園登場的「和你一起．聊市啡」有最Chill的文青咖啡市集，配合民生社區獨有咖啡氛圍，邀請在地商圈的咖啡廳、輕食甜點進駐，也邀請到專業咖啡師及手沖冠軍到場教學，還有小提琴演奏與不插電演唱等精彩活動。

觀傳局指出，參加完活動後，還可以漫步在綠意圍繞的富錦街，街道兩側有許多風格小店，不論是手作甜點、咖啡香，或是獨具風格的飾品、傢俱等選物店，都可以在這邊享受到片刻的寧靜。喜歡在地小吃或美食的朋友，可到新東街或饒河街夜市大啖米其林必比登推薦的滷味、藥燉排骨、胡椒餅等美食；吃飽喝足更可以走到彩虹橋欣賞夜景。

臺北最High新年城—2021跨年系列活動裝置藝術簡介：

北門廣場「超集愛」-以「愛」為主題發想使用色彩繽紛的透明壓克力片排成愛心形狀，象徵圓滿幸福，白天時會產生不同光影，夜裡透過燈光照射則更顯絢麗迷惑，七彩壓克力片中有祈福加油文字，盼能在年末帶給民眾新年「心」好運，晚上5時後整個廣場以特色燈飾與星星燈點綴，浪漫無限。

民生公園-「微萌之森—樂享生活，和你一起」，是以植物蕊包作為創作靈感，將其轉化為總高5.5公尺的巨大裝置，金屬彎管象徵萌生而出的芽苗，頂端還有隨風轉動的彩色風洞球象徵蕊包，展現大自然生生不息的力量。民眾可以乘坐於裝置底部，穿梭於金屬彎管當中。夜間也會投射燈光照明，成為一個閃爍的地標。

(中時 )