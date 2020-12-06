年底購物旺季一波波，電支新兵悠遊付積極參與，在即將到來的雙12購物節中，悠遊付與PChome 24h購物合作，回饋率最高達20％，由於會員反應相當熱烈，悠遊付也緊急加碼，讓更多會員可以輕鬆拿好康。

自12月1日起至12月31日止，於PChome 24h購物使用悠遊付結帳，即可享有多重悠遊付儲值金回饋，由於活動開跑第一天隨即額滿，悠遊卡也隨即增加回饋名額，第一重：單筆消費滿1,212元，回饋242元(加開2,000名、限6,200名)，回饋率高達20％；第二重：單筆消費滿6,000元，加碼回饋360元(加開1,500名、限2,200名)；第三重：單筆消費滿10,000元，再加碼回饋440元(加開1,200名、限1,700名)，每一帳戶限回饋1次，額滿將公告。

若要把回饋拿好拿滿不囉嗦，直接單筆消費滿10,000元，即可一次入袋1,042元(242＋360＋440)，要比回饋率也不輸人，只要單筆消費滿1,212元，即可爽拿20％回饋。

隨著聖誕節、新年即將陸續來到，趁此時快點上PChome 24h購物挑選自己想要的節慶禮品，也可先購買PChome儲值金，等拿到回饋之後再一舉大肆採買。

(中時 )