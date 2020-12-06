普庵祖師生於西元一一一五年十一月二十七日的「普庵祖師」，俗姓余，名印肅，江西袁州宜春人，父親為余慈、母親胡氏。普庵祖師是禪宗「臨濟」法系的第十二代法嗣，是位廣度黎民百姓的大禪師，神跡廣行於民間，屢屢為民禳災去病、救旱抗洪，甚至降妖伏魔。此外，祂所傳的《普庵咒》據說可消災解厄、逢凶化吉，還能驅除蛇蟲鼠蟻，在民間廣為流傳。

相傳普庵祖師出生前，家中內外祥光滿天，隱約可見蓮花；六歲時，在夢中被僧人以手指點其心窩，醒來胸前出現一顆大紅痣，他的父母認為這是上天的旨意，便允許離家學道。自小就學會靈符與神咒等奇道法術的祂，也雲遊名山參訪有道高士。

蘆洲樓厝里里長李煒寅（左）表示，普庵寺是當地的信仰中心；志工李澤村（右）也告訴本刊，自己受佛祖庇佑多年，盼佛法發揚光大造福更多信眾。

新北市蘆洲區樓厝里里長李煒寅表示，當地的普庵寺建廟僅兩年，但供奉的普庵祖師神尊已有三百年歷史，是當地重要的信仰中心，居民多會來此求艾草、芙蓉或香灰，藉此消災解厄求平安。目前全台寺廟以普庵祖師為主神者，至少有十多座。

座落於新北市蘆洲的普庵寺環境清幽，殿內的立體石牆記錄普庵祖師的生平，氣氛莊嚴肅穆。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)