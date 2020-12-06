普庵祖師二十一歲皈依佛教，二十七歲讀《法華經》有感而落髮，二十八歲受戒於袁州開元寺，二十九歲就主持慈化寺；五十二歲時，慈化寺受地震影響，普庵祖師選在江西南泉山重建，祂曾花費五年刺血泥金，書寫了一部《金剛經》，如今仍供奉在慈化寺，是江西著名的鎮寺之寶。

西元一一六九年七月二十一日，普庵祖師沐浴書偈、跏趺而逝，享年五十四歲，圓寂後仍時常顯靈為信眾消災解厄，甚至救旱抗洪，據傳祂曾因救旱被加封「妙濟禪師」，也曾因祈雨成功被封「寂感禪師」。此外，許多漁民或是工作與海相關的人，都會祀奉普庵祖師，視祂為「海神」。

座落於新北市蘆洲的普庵寺環境清幽，殿內普庵祖師像莊嚴肅穆。（圖／馬景平攝）

不但如此，普庵寺志工李澤村透露，普庵祖師在世時所說的真言《普庵咒》，可讓人自然進入清淨空靈的境界，並感應普庵祖師的菩薩精神，且此咒不僅能驅除蟲蟻、蚊蚋不生，還可以安胎和趨吉避凶，非常靈驗。李澤村表示，每年普庵祖師誕辰時，廟方都會邀請五位比丘安座，以佛教的誦經方式取代道教的祭典，除了為祖師祝壽，也祈求信眾平安。

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(中時新聞網)