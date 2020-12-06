【1】炮車惡火瞬吞9歲童 父逃劫崩潰

高雄市彌陀區舊港三千宮千餘信眾5日到白河湄洲宮參香，9歲鄭姓女童與單親爸爸「搭便車」坐上壓陣的炮車，因車上鞭炮意外引燃，瞬間濃煙竄出火光四射，炮車上6名大人嚇得趕緊跳車，但坐在車斗內側的女童來不及逃生，鄭男一度想要搶救愛女遭阻，最終只能無助跪在地上痛哭，場面令人鼻酸。

【2】防一夕變天 美退將促捍衛台灣

被美國總統當選人拜登延攬擔任外交及國家安全顧問的陸軍退役上將麥克里斯托（Stanley McChrystal）3日表示，中國的軍事實力快速成長，憂慮「一覺醒來後中國已向台灣發射大量飛彈，造成木已成舟的既成事實。美國作好準備捍衛台灣了嗎？」他警告，美國在亞洲抗衡大陸的時間所剩不多，而美國最佳因應之道是加強軍力並拉攏盟友抗衡中國。

【3】《后翼棄兵》掀熱潮 西洋棋魔力不藝外

網劇《后翼棄兵》，上線28天內創6200萬家戶觀賞數，在全球引起現象級熱潮，在台灣也占據第一寶座多時，除了女主角由孤兒成為棋后的故事激勵人心，由64個黑白方格組成的世界，天賦及其背後的代價，以及對弈的哲理，與藝術創作過程極為相似。

【4】疫後王牌 綠色經濟強彈

循環經濟與綠色經濟被視為疫情後經濟最強引擎，政府已訂定「循環經濟推動方案」三面向著手為國內產業調體質。但是專家批評政策推力不夠，台灣面對這波綠色復甦風潮，顯得太無感。如不能超前部署，未來恐在綠色經濟市場被邊緣化。

【5】李翊君飆歌險摔下高台

出道33年的李翊君，5日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「翊如既往演唱會」，豪砸逾千萬升級硬體及軟體，也是TICC首次啟用大型LED屏幕和地屏。李翊君昨站在60公分高台獻唱〈永遠永遠〉揭幕，身穿3D列印的超長裙襬，炫目漸層效果搭配地屏上的放射光芒，氣勢十足。意外的是，她暌違3年開唱，心情興奮緊張，在高台上差點摔下來，險搏命演出。

(中時新聞網)