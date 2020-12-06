火雞是西方國家感恩節或聖誕節常吃的食物，而火雞肉飯則是國人家喻戶曉的美食，火雞肉有什麼特別的地方嗎？和雞肉相比，它的營養和口感又如何呢？

根據農委會資料顯示，台灣火雞的產量每年約25萬隻，主要分布在台南、雲林、嘉義縣。由於母火雞每年僅下蛋50～80顆，加上天氣炎熱，產蛋量更低，國內較少自行繁殖孵化，大多是進口自美國及加拿大、已受精過的火雞蛋，經過兩家專門孵化的業者孵出雛火雞後再販售給雞農飼養。

現在消費者較少看到整隻販售的生鮮火雞，大多是在吃火雞肉飯時才吃得到火雞肉，但在少數的超市和美式量販店，在聖誕節和感恩節時還是可以買到生鮮或已經烤好的火雞。

營養價值「三高三低」 蛋白質比一般雞肉高

和同樣是白肉的雞肉相比，火雞是高蛋白質、高礦物質、高鈣、低脂肪、低膽固醇、低熱量的肉類，因此有「最強白肉」的稱號，對有運動或是需要補充蛋白質的人來說是很好的來源。

火雞肉也是專家眼中的快樂食物。火雞肉富含色胺酸，能幫助體製造血清素，能幫忙舒緩情緒、使人快樂。其他特別的營養素如硒，可以協助體內分泌甲狀腺素、維持甲狀腺和身體循環機能；鋅能維持免疫機能、幫助合成蛋白質；鎂跟鐵則是骨骼健康和造血相當重要的營養素。

火雞料理變化多 看美國人怎麼吃火雞

和一般雞隻相比，火雞飼養較久，長達5～6個月，所以口感較乾柴，加上體型較大，台灣一般家庭很少有大型烤箱可以烘烤火雞，因此在台灣都是以肉絲或火雞肉片的型態出現在饕客面前。相較於台灣，美國吃法更多樣。

曾在美國執業的營養師、芒果社企執行長林雅恩指出，整隻火雞的口感都類似一般的雞胸肉，所以國外都會跟著油脂豐富的皮一起吃，不像國人會把雞皮挑掉不吃。

林雅恩分享他在美國吃火雞的經驗。由於火雞很大隻、吃一餐吃不完，隔天她會和朋友把剩下的肉剝下來、用蔬菜、番茄、玉米、紅蘿蔔、秋葵來熬煮成雞肉秋葵濃湯（chicken gumbo soup），再用加入米做成燉飯。

在美國的超市都可以買到整隻生鮮的火雞，買回家後再進一步處理。林雅恩說，由於火雞已經被挖空，一般家庭會在雞腹塞香料和麵包塊，進烤箱烘烤後，麵包會吸附油脂和香料的味道，成為另一道佳餚。

火雞肉乾澀，所以會搭配醬汁食用，最常使用的蔓越莓醬和烤火雞時滴下的肉湯汁，搭配馬鈴薯泥，就是典型的感恩節大餐。

國外健康網站「Health.com」也指出，剩下的火雞肉可以做成冷沙拉，搭配生菜、甜椒、洋蔥、橄欖油、酪梨泥，膳食纖維、蛋白質和好油一次吃到。相同的概念，或許國人可以到火雞肉飯的餐館詢問是否能購買已經撕好的火雞肉或肉片，帶回家自行搭料理和搭配。

(中時新聞網)