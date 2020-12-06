巴西衛生部今天表示，過去24小時新增4萬3209人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計確診增至657萬7177例。

此外，過去24小時新增664人染疫不治，累計病故攀升至17萬6628人。

南美最大國家巴西境內累計確診病例排名全球第3高，僅次於美國和印度，但累計染疫病故人數排名全球第2高，僅次於美國。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1091206

(中央社)