巴西新增4萬3209人染疫 累計確診逾657萬例 08:242020/12/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴西新增4萬3209人染疫 累計確診逾657萬例(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西衛生部今天表示，過去24小時新增4萬3209人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計確診增至657萬7177例。 此外，過去24小時新增664人染疫不治，累計病故攀升至17萬6628人。 南美最大國家巴西境內累計確診病例排名全球第3高，僅次於美國和印度，但累計染疫病故人數排名全球第2高，僅次於美國。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1091206 逃逸越南女移工曾與確診者同住 凌晨北市尋獲 疫情猛燒 美日韓確診迭創新高 (中央社) #染疫 #巴西 #排名 #全球 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股三大指數齊攻頂後市聚焦紓困談判 04:102020/12/06 財經要聞 16人顧8.8萬棵 樹倒國賠北市第一 04:102020/12/06 地方新聞 零接觸體驗 疫情下的AR／VR新創焦點 04:102020/12/06 產業．科技 新竹飯店業祭客製化訂席 04:102020/12/06 焦點要聞 染疫印尼移工接觸者 1確診1落跑 04:102020/12/06 生活新聞 台北國際攝影節 拍出疫樣時代 04:102020/12/06 運動天地 美國電商神速發展 04:102020/12/06 專題周報 美國衛生紙之亂再起 04:102020/12/06 專題周報 國際熱門新聞 美外交官遭神秘聲波攻擊 美國科學院有初步答案了 - 國際 戰爭並非虛言 北京選擇武統的三種情形 - 國際 武統降臨 誰將介入台海戰爭？ - 國際 16歲繼承王位！接收亡父72嬌妻 他爽擁「破百佳麗後宮」狂生500子女 - 國際 不死心 川普致電施壓喬治亞州州長 要求推翻選舉結果 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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