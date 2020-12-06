湖人前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)一口氣續約5年1.9億美元，被認為是吃虧了，畢竟他過兩年累積10年資歷就能簽到35%團薪上限的超級合約。戴維斯在記者會上說，他簽5年主要是想安定下來，他擔心自己會受傷。

戴維斯說：「我可以簽2年或3年，但我必須面對現實，我確實有一點傷病史，兩年有點像在賭博。我想長期留隊，盡可能簽最長的年限，5年是最佳方案。」

當年公牛王朝的皮朋(Scottie Pippen)擔心受傷而誤簽7年1800萬美元的窮合約，後來鬧得球隊雞犬不寧。依現行勞資協議，頂薪合約不允許簽這麼長，原隊重簽最長就是5年，轉簽別隊則是4年。

如果戴維斯「賭到了」，屆時他的最大合約估計是5年2.5億美元。既然他不願意賭，少簽一點算是買個保險。依據合約他可在第4年打完提前跳脫，那時他31歲，還有機會簽超級合約。

戴維斯不是玻璃人，但也不是特別強健。他2012年成為紐奧良黃蜂(現在的鵜鶘)選秀狀元，生涯8個球季平均出賽60場以上，從未整季報銷，不過最多的一季就是75場，比起哈登(James Harden)這樣的鐵人仍有差距。

(中時新聞網)