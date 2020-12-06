因為不會使用Google Map，一名工程師慘遭分手，錯過一段可能的姻緣！活生生的例子發生在桃園，女方擔任公職，對一名透過聯誼認識的男工程師頗有好感，兩人多次約會，但男生每次都遲到，一問才知他看不懂Google Map，女方不能接受男生「太宅」，決定分手。

桃園市中壢區美滿服務中心，日前接到這樣的真實案例，26歲的陳女是一名公務人員，認識了大她4歲的李姓工程師後，兩人互有好感，多次約會；只是每次約會李男總會遲到。

有一次，兩人約在台北外雙溪一家咖啡廳，陳女等半天還是沒看到李男，便告訴他地址，請他用Google Map找，不料男方竟回答「我不會用Google Map」，陳女冷靜思考後，覺得無法和宅男交往，提出分手。

中壢美滿服務中心主任徐乃義指出，日本企業曾抱怨「現在的年輕人不會用電腦」，被手機綁架到連電腦開機都不會！

徐乃義說，不會用電腦或網路的人其實不在少數。他建議，目前正處於知識爆發的時代，電腦和網路已成現代人生活基本配備，若不懂可以學習，一旦裹足不前，可能被時代潮流淹沒；當然也必須學習網路素養的重要性，成為一位網路好公民。

(中時新聞網)