中天新聞換照遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，執照將在12月11日到期。關台倒數，資深媒體人陳文茜在中天的節目主持也到了尾聲，她和工作人員合照留念，也說了再見，15年的工作夥伴，紛紛忍不住掉淚。

陳文茜在臉書粉絲專頁「文茜的世界周報 Sisys World News」指出，昨（5）日晚上在中天電視台主持最後一集世界周報亞洲版、歐洲版，今日是最後一集世界周報及財經周報。許多同事合照、擁抱，聽到陳文茜說再見時，工作15年多的夥伴，忍不住掉下眼淚，製作人白倩瑜走出電視台，即將離開這個進出近17年的地方，讓她淚流滿面。

對於中天即將在電視頻道上消失、陳文茜所主持的節目也向大家道別，網友難過表示，「感謝這個節目帶給我的國際觀與審視新聞的基本能力」「真心期待再見的那一天，15年來我唯一的週末期待，唯一的電視約會」「無奈，許多不捨」「說再見真的好難」「很棒的節目，不論毀譽！向您致意！」

此外，陳文茜照顧的哈士奇Lala在今日凌晨走了，想到Lala一生被拋棄3次、吃盡苦頭，忍不住掉淚，「所有她熟悉信賴的人都不在她的身邊，她沒有等我們，孤零零地走了。可憐的孩子」，陳文茜也感傷地說，「一天之內，再見，太多的再見。」

網友紛紛安慰陳文茜，「寶貝毛小孩已無病痛、且已前往天堂的歷路上，應該為它高興、節哀吧！」「Lala擁有這麼多的愛，牠是幸福的，牠不再痛了，是快樂的天使了」「拉拉捨不得妳們因為祂難過，所以選擇默默地離開」。

(中時新聞網)