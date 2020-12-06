台灣特有的民俗送煞法會「送肉粽」，今（6日）晚間11時將於彰化市區進行。網友在臉書社團中引述彰化市民代表屈炳秋所提供的消息，屆時法會路線將自彰馬路經彰鹿路送往鹿港海邊，盼請生人迴避，以防沖煞。據悉，此法會為2周內所舉辦的的第2場。

一位女網友在臉書社團《彰化人大小事》中轉貼彰化市民代表屈炳的訊息，該訊息寫道，「12月6日晚間11時，彰馬路東方國小附近送煞法會，往彰鹿路方向。彰馬路往彰鹿路向鹿港海邊。」女網友也附註說明，請住附近的避開繞行。據了解，11月24日晚間在彰化大埔地區也曾舉行送肉粽科儀，今日晚間則為近2周內的第2場法會。

網友在臉書社團上PO文提醒民眾避開送肉粽路線。（臉書社團《彰化人大小事》／蘇育宣翻攝）

據《聯合報》報導，亡者為上月26日在家中尋短的6旬男性，家屬為亡靈安息並安撫鄰里，特此舉辦法會。屈炳秋代表則表示，此送肉粽儀式簡單，使用車輛載運且行進速度快，因此居民不須驚慌，但非必要則勿在外逗留。

「送肉粽」又名送煞或喫麵線，是一種台灣民間除煞儀式，主要盛行在彰化以南地區，所謂「肉粽」、「麵線」都是台語的黑話，意指上吊。民間認為，吊頸自殺的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，會再找人當交替，以求自己的超渡轉世。送肉粽儀式通常先進行「跳鍾馗」除煞，再將亡者自縊的繩索到海邊或是在河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。

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