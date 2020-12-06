連雨一周 下波冷空氣這天到 氣象局：3地區豪雨

東北季風影響，今天北部東部易降雨，中南部天氣穩定，氣象局表示，本周北部、東半部都是濕涼有雨的天氣，周一、二雨較多，基隆北海岸、東北部、大臺北山區有豪雨，接著雨勢緩和、稍微回溫，周六(12日)另一波東北季風影響，氣溫下降，雨又變大，中部以北、東北部低溫17度。

氣象局觀測，今晨最低溫出現在苗栗三灣鄉13.3度，創下這波東北季風全台平地的最低氣溫，周一、二(7、8日)受東北季風影響，北臺灣、花蓮整天偏涼有寒意，中南部、台東早晚涼，中部以北、宜花低溫17至20度，沿海、空曠地區氣溫更低，南部、台東低溫20至22度；降雨方面，北部、東半部整天斷斷續續有雨，基隆北海岸、東北部、及大臺北山區留意局部大雨或豪雨發生，中南部這周都是多雲到晴的天氣。

氣象局表示，周三(9日)東北季風稍減弱，周四、五(10、11日)東北風影響，北部、東半部雖有短暫雨，但雨勢緩和、氣溫回升早晚仍涼。

氣象局指出，周六(12日)另一波東北季風報到，北臺灣、花蓮整天偏涼，其他地區早晚也涼，中部以北、東北部低溫17度，沿海、空曠地區氣溫會更低，南部及花東低溫19度；降雨方面，北部、東半部局部短暫雨，基隆北海岸、東北部及大臺北山區有大雨或豪雨發生機率。

(中時新聞網)