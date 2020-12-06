如果你聞不到辛辣的洋蔥氣味，也聞不到身邊的二手菸味，甚至沒辦法聞到一桌香噴噴可口菜餚的味道時，那你可能要去看醫生了。最近有一項新的研究表示，失去嗅覺的老年人（醫生稱其為「嗅覺障礙」），在5年內因為各種原因死亡的機率比沒有失去嗅覺的人來得更高。科學家在此之前就曾發現嗅覺功能障礙與思維和記憶力受損之間存在著聯繫。

氣味測試得分每下降1分 死亡風險就會增加18%

Southern California大學Janet Choi博士表示，因為考慮到這是許多神經退化性疾病（包括：帕金森氏病和失智症）的早期徵兆，所以懷疑嗅覺功能障礙和死亡率也有關聯。

Janet Choi博士的團隊審查了大約3,500名40歲及以全國性調查和死亡數據分析，這些調查包括自我報告的氣味損失以及客觀的氣味測試。在為期5年的研究中研究人員發現，自我報告的嗅覺喪失並沒有增加死亡的風險；但是氣味測試的得分每下降1分，死亡風險就會增加18%。

嗅覺的減弱或喪失 恐間接導致老年人死亡風險提高

在測試中，要求參與者識別8種氣味：洋蔥、肥皂、皮革、煙、葡萄、草莓、巧克力和天然氣，他們必須要識別出至少6種被認為具有正常嗅覺的東西。研究人員指出，對於65歲及以上的老年人來說，喪失嗅覺和死亡率的聯繫很重要，但在40至64歲的成年人中，死亡率的聯繫並不明顯。

嗅覺主要由大腦中稱為嗅覺神經的神經所控制，而這項研究顯示出，每年有超過20萬人次因嗅覺功能障礙就診。而對氣味的識別減弱或喪失會導致營養不良，因為人們可能會食慾不振或無法進食；另外，也與憂鬱症和較差的生活品質有關這些都會間接導致死亡。（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康星球）(編輯梁惠明)

(中時新聞網)