肺阻塞是呼吸道慢性發炎造成呼吸道阻塞的疾病，主要症狀為咳嗽、喉嚨有痰、氣喘吁吁，對病患生活品質影響大。台北慈濟醫院中醫部研究發現，針灸4個穴位，可以改善肺阻塞症狀。

63歲姚女士為慢性肺阻塞（英文：Chronic Obstructive Pulmonary Disease，簡稱COPD）病友，已藥物治療2年，她行走坐臥間容易咳嗽、胸悶和喘不過氣，加上體質虛寒、手腳時常冰冷，晚上經常睡不好。台北慈濟醫院中西醫聯手合作，在原本的西醫治療下，配合每週一次針灸治療和中藥調理體質，大幅改善姚女士不舒服的症狀，提升生活品質。

針灸4穴位 中西醫合療有效改善慢性阻塞性肺病

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志表示，肺阻塞不可逆，只能藥物控制無法根治，依給藥途徑可分為吸入型藥物及口服藥物，吸入型藥物主要是吸入型支氣管擴張劑和吸入型類固醇，口服藥物則有類固醇、抗生素及化痰劑等。

「中醫看肺阻塞屬於肺脹疾病，典型症狀有喘、咳、痰及活動後喘等，」台北慈濟醫院中醫部中醫師謝伯駿說，中醫治療肺阻塞會參考肺功能檢查等數據，提升患者心肺功能、增強患者對環境變化的適應能力，避免病人在換季或溫差變化大時誘發症狀加劇。

謝伯駿進一步與胸腔內科團隊合作，利用系統性文獻回顧與統合分析，發現配合西醫常規治療，合併針刺療法可以進一步改善慢性肺阻塞病患的生活品質，進一步應用學理研究分析，深入探討各種穴位刺激療法對慢性肺阻塞病患的療效後，最終分析出「足三里」、「風門」、「膻中」及「定喘」這4個核心穴位，可作為治療慢性阻塞性肺病的核心穴組。

謝伯駿說明這四個穴位的位置及作用：

足三里、風門、膻中及定喘4個核心穴位位置示意圖。(資料來源／台北慈濟醫院提供、整理/邱淑宜、繪圖／鄭佳玲）

謝伯駿每週為姚女士針灸這4個穴位，並以中藥調理體質，包括定喘湯、桂枝加厚朴杏子湯、小青龍湯、麥門冬湯或百合固金湯等處方。中西醫合療3個月後，姚女士氣喘吁吁情形明顯改善，也不會因活動而咳嗽，至今治療超過8個月，生活品質大幅提升。

台北慈濟醫院中醫師謝伯駿示範針灸膝蓋下約四橫指的「足三里」穴，作用為增強肌肉力量。(圖/台北慈濟醫院、康健雜誌提供)

仍應維持常規西醫治療 不建議自行抓中藥服用

針灸的應用不只4個核心穴位，謝伯駿會根據患者就診當天身體狀況，以4個核心穴位與其他穴位做搭配，比如姚女士過去常伴隨頭暈發生，他搭配風池及百會穴等，或足三里搭配側三里與側下三里，增強肌肉力量，對改善症狀有相當療效。要注意的是，針灸胸部時不宜過深，以免刺傷肺部組織造成氣胸，也須留意有暈針史的病患在針灸過程中是否身體不適。

他提醒民眾，針灸療法雖可改善肺阻塞症狀，但適合做為合併療法的一環，不宜完全取代西醫的常規藥物治療；另外，個體病情不同，不建議民眾自行抓藥服用。

發現有痰且比同齡者容易喘 就要警覺

40歲以上罹患肺阻塞的機率約6％，冬天是呼吸道疾病好發季節，慢性肺阻塞病患常這個季節併發急性發作。

中國醫藥大學附設醫院中醫內科主治醫師王禎佑表示，肺阻塞是組織長期受損產生變異，無法根治，愈早開始治療、控制病情為佳，民眾如果發現自己老是有痰，而且比同年齡更容易覺得喘，就要警覺就醫檢查，以免造成更嚴重的傷害。

研究顯示，在西醫的基礎治療上加進中醫的調理，病患咳嗽、痰多、喘促等症狀能明顯改善，能夠提升肺功能與增進生活品質。

(中時新聞網)