一名網友PO出收到22張罰單的照片，無奈表示才2小時就因為在車上抽菸被檢舉22次，環保局根據檢舉而開出22張亂丟菸蒂的罰單，「請問這樣要繳多少錢啊？真的暈了」。網友看後也相當傻眼，仔細算一下發現亂丟菸蒂的男子可能最多需付13萬2千元，而檢舉者最高可獲得4萬6200元的獎金。

一名友網在臉書社團「爆怨2公社」發文，貼出罰單照片，只見罰日期是今年9月28日深夜，地點是高雄市鳳山區，而時間是深夜11時前後。原本表示短短2小時就被接連拍下22次將菸蒂丟到車窗外的照片，想到罰單的金額簡直就要暈了；至於到底要繳多少罰金，若以每次最高6千元計算，總金額是13萬2千元，檢舉者可領4萬6200元。

（圖／爆怨2公社）

（圖／爆怨2公社）

網友看後忍不住表示「車子的周圍一定都滿地垃圾」、「傻眼！超狂欸！ 3～5分鐘就一根」、「車上有種東西叫煙灰缸」、「煙癮真大不怕肺爆了嗎」、「2小時抽了22根菸？你很焦慮嗎」、「是鼻孔也插上了嗎」、「是在車上等抓猴嗎」、「檢舉人每天跟著你2小時就可以月入15萬」、「檢舉人賺死」、「這樣蹲點的報酬好高喔」、「維護環境衛生靠你我，國庫感謝你」。

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(中時新聞網)