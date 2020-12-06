美國腎臟登錄系統(USRDS)發布的2018年報指出，2016年台灣國人末期腎臟病發生率、盛行率均為世界第一。立法院預算中心近日提出報告預警，台灣洗腎人數在10年內增加2萬多人，到2019年已達9萬2624人，健保為此須支出393億元，平均每位洗腎病患每年支出約43萬(尚未計入其他併發症醫療費用)，形成健保重大負擔。

依衛福部國民健康署網站資料說明，台灣洗腎人口居高不下原因，包括年齡老化、肥胖、糖尿病、高血壓所引起的腎臟病。此外，台灣人的不當用藥習慣，包括使用具腎毒性之藥物所造成的直接腎臟傷害，或是慢性病人未依正規管道醫治，而聽信民間偏方，服用宣稱可治病之藥品、藥草或藥劑，所引發的腎臟病變。

國建署指出，台灣健保制度完善，洗腎費用全額給付，病患不須部分負擔，提高患者存活率，加上台灣因國情及法令不同，腎臟移植率偏低，相較美國，腎臟移植率為台灣的6倍，也是造成洗腎脫離率低，盛行率高的原因。

根據USRDS資料顯示，2016年台灣腎臟病發生率、盛行率分別為平均每1百萬人就有493人、3392人。預算中心報告指出，依健保署公布資料，2017年台灣洗腎的發生率、盛行率為每1百萬人就有504人、3480人，較2016年又再成長。

據了解，為避免慢性腎臟病患持續惡化，最終導致必須洗腎，衛福部近年持續推動辦理「慢性腎臟病照護及病人衛教計畫」。在2019年，初期慢性腎臟病改善方案，收案人數86萬8592人，個案照護率為30.9％，末期腎臟病前期病人照護計畫，收案人數60萬5268人，個案照護率為69％。

但預算中心報告指出，台灣洗腎人數從2010年6萬8962人到2019年9萬2624人，成長率達34.31％。健保補助洗腎費用也從308億增加至393億，形成健保沉重負擔，衛福部應再檢討改善。

(中時 )