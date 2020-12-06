這下子馬刺後衛迪羅薩真是受到無妄之災！根據《TMZ》在6日報導，原本一名小偷上個月19日打算闖進卡戴珊家族小妹詹娜家裡偷竊，卻意外闖入迪羅薩於洛杉磯的家，結果遭到迪羅薩當場趕出家門，這名小偷隨後也遭當地警方逮捕。

這起相當烏龍的盜竊事件，發生在11月19日晚上，這名小偷直接闖到迪羅薩家裡的遊樂間，當時至少一名他的小孩正在家中，不過迪羅薩聽到有人闖入聲音，隨即跟這名小偷當面對峙，身高198公分的迪羅薩毫不客氣就把小偷趕出家門。

迪羅薩也對這起偷竊事件發表聲明，「我是在加州康普頓出生的男人，我碰上過更糟糕的事。」只是小偷原本的偷竊目標，是被列為史上最年輕的億萬富翁詹娜，畢竟詹娜雖才23歲，卻因卡戴珊家族身分賺到不少錢，才被鎖定盜竊目標。

莫名其妙遭遇這種偷竊事件的迪羅薩，先前也陷入交易傳言當中，對此他表示，「我對於上季結束的方式很不滿意，我不會逃避挑戰，這對我來說是未完成的事情。至於交易謠言，假如我沒有親口說出那些話，我建議你們千萬不要相信。」

(中時 )