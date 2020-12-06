美國總統拜登日前接受紐約時報專訪時指出，未來在對美國的勞工與教育進行重大投資之前，將不會與其他國家簽署任何新的貿易協定，這個報導讓網紅歷史哥傻眼了，直呼明年我們即將開放美國萊豬，就是為了爭取跟美國簽署進一步的貿易協定，如今拜登的宣言，這個夢想不就當場打水漂了？

歷史哥在臉書發文指出，拜登接受紐約時報專欄作家Thomas Friedman專訪時，提到了許多關於美國未來的願景以及展望，包括如何與可能仍是共和黨掌握的參議院打交道、協商，以及伊朗核協議、美中關係、關稅問題等川普留下來的爛攤子，還有美國內部的重大議題等。

拜登也提到，在未來美國解決國內的勞工教育以及經濟問題前，將不會再與其他國家簽署新的貿協定。這個發言讓歷史哥傻眼了，蔡英文政府頂著無數罵名，無論如何都要開放美豬，就是為了爭取與美國簽署貿易協定的籌碼，但如今拜登的「不簽協定宣言」，直接讓蔡政府的夢想打水漂，明年將開放的萊豬也白吞了，這讓歷史哥不禁感嘆，「我們的總統真不愧是國際經貿談判專家！」

此外，對於拜登在該次專訪中的發言，宅神朱學恒也表示，台灣這次進口美豬的犧牲，恐怕在短時間內沒有任何價值，主要是因為這次美國大選對於他們國內的撕裂實在太大了，儘管川普被轟下台，但他仍獲得了超過7200萬票，拜登上任後恐怕得先想辦法撫平國內因為選舉所引起的巨大對立，等他們真正處理好了，才有可能去討論台美FTA、甚至BTA。

(中時新聞網)