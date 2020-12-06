美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士指出，美國總統川普昨（5）日致電共和黨籍的喬治亞州州長坎普（Brian Kemp），向坎普施壓，要求他說服喬州議員推翻拜登在該州勝選的結果。

川普為了翻盤喬治亞州選舉結果，屢次槓上喬州共和黨籍州長坎普，更曾公開稱後悔為他參選背書。

CNN引述一名消息人士報導，川普昨日致電喬治亞州州長坎普，要求坎普召開特別會議，說服喬州議員選擇會支持川普的選舉人，電話中川普也要求坎普針對不在籍投票（absentee ballot）的簽名進行審計（audit）。

消息人士說，坎普在電話中拒絕川普的請求，指出自己沒有權限進行審計，也拒絕召開特別會議。

針對報導，白宮拒絕回應。

不過川普周六疑似在推特上提及這通電話，他發布推文，指出如果坎普及喬州州務卿同意對選票簽名進行查驗，他將會「輕鬆且快速地」拿下喬州，不過這件事到現在都沒有完成，指責坎普及州務卿拒絕他的要求。

不過坎普隨後也發布推文回應，指出「就像上午和總統提過的」，他已經公開要求對選票簽名進行3次審計，還特別詳細寫出時間點，強調此舉確保喬治亞州只會計算合法選票。

川普後續又回應坎普，強調驗證簽名的過程從來沒有完成過，他再度公開呼籲坎普，「至少立刻召開議會特別會議，這是你可以輕易、馬上做到的事。」

坎普發言人霍爾（Cody Hall）證實坎普周六確實和川普通過電話，不過僅透露川普打來慰問一名共和黨競選團隊員工喪命。

在重新手動計票後，坎普11月20日認證拜登以超過1.2萬張選票差距拿下喬州16張選舉人票。

不過川普至今仍不承認輸掉喬州，反而屢次公開強調喬州有選舉舞弊情事，要求州長與州務卿進行審計，律師團更多次訴諸法律戰，路透社報導，4日川普律師團再度上訴喬州法院，要求法院作廢喬州的選舉結果，不過川普提名的喬州上訴法院法官葛林柏（Steven Grimberg）昨日已經駁回訴訟，說明律師未能詳細列舉任何傷害。

CNN指出，川普不願認輸，以及持續施壓、錯誤指控喬州有選舉舞弊，讓喬州共和黨人感到焦慮，擔心會壓制接下來當地議會選舉的投票率。

川普近來持續將猛烈砲火對準坎普，先前在另一通電話中，川普曾痛罵坎普是「白痴」和「瘋子」，他也曾公開表示後悔為坎普參選背書。

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文章來源：Trump pressured Georgia governor in call to help overturn Biden's win in state
文章來源：Trump campaign files election lawsuit in Georgia, suffers more legal defeats
文章來源：U.S. Appeals Court rejects bid to block Georgia win for Biden

(中時新聞網)

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