美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士指出，美國總統川普昨（5）日致電共和黨籍的喬治亞州州長坎普（Brian Kemp），向坎普施壓，要求他說服喬州議員推翻拜登在該州勝選的結果。

川普為了翻盤喬治亞州選舉結果，屢次槓上喬州共和黨籍州長坎普，更曾公開稱後悔為他參選背書。

CNN引述一名消息人士報導，川普昨日致電喬治亞州州長坎普，要求坎普召開特別會議，說服喬州議員選擇會支持川普的選舉人，電話中川普也要求坎普針對不在籍投票（absentee ballot）的簽名進行審計（audit）。

消息人士說，坎普在電話中拒絕川普的請求，指出自己沒有權限進行審計，也拒絕召開特別會議。

針對報導，白宮拒絕回應。

不過川普周六疑似在推特上提及這通電話，他發布推文，指出如果坎普及喬州州務卿同意對選票簽名進行查驗，他將會「輕鬆且快速地」拿下喬州，不過這件事到現在都沒有完成，指責坎普及州務卿拒絕他的要求。

不過坎普隨後也發布推文回應，指出「就像上午和總統提過的」，他已經公開要求對選票簽名進行3次審計，還特別詳細寫出時間點，強調此舉確保喬治亞州只會計算合法選票。

As I told the President this morning, I’ve publicly called for a signature audit three times (11/20, 11/24, 12/3) to restore confidence in our election process and to ensure that only legal votes are counted in Georgia. #gapol https://t.co/xdXrhf1vI2 — Brian Kemp (@BrianKempGA) December 5, 2020

川普後續又回應坎普，強調驗證簽名的過程從來沒有完成過，他再度公開呼籲坎普，「至少立刻召開議會特別會議，這是你可以輕易、馬上做到的事。」

But you never got the signature verification! Your people are refusing to do what you ask. What are they hiding? At least immediately ask for a Special Session of the Legislature. That you can easily, and immediately, do. #Transparency https://t.co/h73ZfjrDt3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2020

坎普發言人霍爾（Cody Hall）證實坎普周六確實和川普通過電話，不過僅透露川普打來慰問一名共和黨競選團隊員工喪命。

在重新手動計票後，坎普11月20日認證拜登以超過1.2萬張選票差距拿下喬州16張選舉人票。

不過川普至今仍不承認輸掉喬州，反而屢次公開強調喬州有選舉舞弊情事，要求州長與州務卿進行審計，律師團更多次訴諸法律戰，路透社報導，4日川普律師團再度上訴喬州法院，要求法院作廢喬州的選舉結果，不過川普提名的喬州上訴法院法官葛林柏（Steven Grimberg）昨日已經駁回訴訟，說明律師未能詳細列舉任何傷害。

CNN指出，川普不願認輸，以及持續施壓、錯誤指控喬州有選舉舞弊，讓喬州共和黨人感到焦慮，擔心會壓制接下來當地議會選舉的投票率。

川普近來持續將猛烈砲火對準坎普，先前在另一通電話中，川普曾痛罵坎普是「白痴」和「瘋子」，他也曾公開表示後悔為坎普參選背書。

(中時新聞網)