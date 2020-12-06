SOLD for $192,000 The high school basketball jersey worn by Barack Obama, who later became the 44th president of the United States. A new World Record for a high school jersey sold at auction!



Sold today in Day 4 of our "Icons & Idols: Trilogy" auction - Icons & Idols: Sports! pic.twitter.com/MzlwkjVC3T — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) December 4, 2020

NBA巨星詹姆斯(LeBron James)的高中球衣拍賣紀錄被刷新了，前美國總統歐巴馬(Barack Obama)1979年在夏威夷普納荷高中的籃球校隊球衣，本周在拍賣場以19.2萬美元售出(約台幣542萬)，打破詹姆斯聖文森瑪莉高中球衣創下的18.7萬美元紀錄！

歐巴馬的球衣和詹姆斯一樣是23號，詹姆斯顯然是受喬丹(Michael Jordan)的影響才選擇23號，不過歐巴馬那個年代NBA還沒有喬丹。線上拍賣商一字排開掛出喬丹、歐巴馬、詹姆斯3人的球衣，沒想到在喬丹與詹姆斯之間，忽然殺出另一個傳奇的23號。

夏威夷普納荷(Punahou School)是兼收小學與中學生的學校，國父孫中山也是校友。不過學校已經沒有留下歐巴馬的攻守紀錄，美媒NBC訪問歐巴馬的老友，他說歐巴馬當年沒能擠進先發，但有不錯的投射和控球能力。在校隊的合照裡，歐巴馬的身高比同學高出一截，他成年後約6呎2吋(187公分)，身高是歷來美國總統排行第10。

喬丹最貴的一件拍賣球衣是他在1984年簽約公牛隊記者會上的那件23號球衣，以32萬美元售出。喬丹的球衣仍是價值連城，他在1998年東區冠軍戰(對戰溜馬)穿的球衣，今年7月以28.8萬美元售出。

(中時新聞網)