前高雄市市長韓國瑜雖遭罷免，但一舉一動仍是外界關注焦點。前台中市長胡志強日前與韓國瑜及其團隊聯誼，胡志強上台致詞時，一句他可能不會有規劃，但「韓市長不一樣」，似乎預告韓國瑜未來充滿想像空間。

據《聯合報》報導，韓國瑜和韓團隊6日赴台中，和胡志強及其團隊一同聯誼，前台北市長郝龍斌也到場參與，3位前藍營市長難得合體留念。在活動中，胡志強、韓國瑜和郝龍斌都上台致詞，胡志強語帶玄機表示，「我和郝市長大概都不會再有下一步規畫，但韓市長不一樣」。胡志強這一句「韓市長不一樣」，似乎預告韓國瑜下一步充滿許多可能性。

韓國瑜遭罷免後持續沉澱，傳出韓國瑜可能選黨主席、桃園市長和台北市長的傳聞，但都遭到近韓人士否認。親韓的國民黨立委許淑華表示，每次她提到韓國瑜的事都會被各方過多解讀，這已造成韓困擾，韓是否參選黨主席，目前真的看不出來也不便多說，等時間到了自然會有答案，請大家「靜觀其變」。

至於參選桃園市長和台北市長的傳聞，前新聞局長王淺秋也澄清表示，韓國瑜並沒思考要選桃園或台北市長，韓現在唯一的選擇是沉澱。

(中時新聞網)