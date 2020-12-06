【愛傳媒朱亞君專欄】非常喜歡的作者、重量心理學導師黃啟團出版新書了！繼暢銷書《別人怎麼對你，都是你教的》醍醐灌頂之後，再推出強勢力作《別人怎麼賺錢，是你不會的》。
如果你以為這是一本教你投資理財的書，那就錯了。這是一本從心理學的角度，打破你的心理限制，改變你對「金錢」的思維，讓你擁有賺錢的格局。
如同上本《別人怎麼對你，都是你教的》一樣，黃啟團總是一針見血的先敲開我們僵固的腦袋，單刀直入指出我們的問題，在提出具體的引導改變，而且是從深層心理建設起來。
關於金錢，我們總有各種疑惑：
為什麼錢總追著某些人跑，卻躲著我們？為什麼有人不費力獲得高薪，我們拼命努力卻達不到？為什麼他平凡無奇卻坐擁財富，我們卻總為錢疲於奔命？怎樣才能在享受生命同時，順便就把錢賺了？
黃啟團首先要問你的，就是你對「金錢」的認知是甚麼？兩個朋友在路上，一輛法拉利呼嘯而過一一。
A說：「哇，法拉利呢！」B說：「哼，法拉利。」
你猜最後這兩個人，將來誰會最有可能開法拉利？
當然，法拉利不是重點，黃啟團不是要教我們追求富有，但是他看過太多學員生活、感情的品質，都被圍困在金錢裡，那麼，首先讓我們消除內在對金錢的病毒觀念吧，「賺錢」是為了換取更大的自由啊。
《別人怎麼賺錢，是你不會的》資深心理導師黃啟團告訴我們：賺錢沒有那麼難，你賺不到錢，其實跟你對錢的認知有關，。財富的累積，是「思維」+「認知」+「行動」的變現。
透過三門功課：「敢掙錢」「懂賺錢」「能值錢」削除你對賺錢的限制性觀念，開啟財富自由之路。
在書中，黃啟團打造二十五把行動金鑰，分享他化自卑為自信、從貧困到財富自由的切身經歷，以及多年來接觸、觀察的個案實例，教我們消除潛伏在內心、阻礙我們富有的「財富病毒」，學會讓別人來為我們賺錢，更由內而外，建立自我對於金錢的強大吸力。
作者為寶瓶文化社長兼總編輯
照片來源：作者臉書截圖。
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(中時新聞網)
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