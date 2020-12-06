【愛傳媒葉毓蘭專欄】近期印尼移工零付費政策，還有國內因應疫情的影響，暫停印尼移工入境2週，對許多需要移工照護的家庭，帶來劇烈的衝擊，12月3日我在衛生環境委員會質詢陳時中部長相關議題。

「活得老且活得好」是每個人的夢想，108年整體長照需求人口至少80萬人，隨著台灣人口老化加速，長照需求人口在7年後將突破百萬，以目前的國內照顧服務員人數，明顯無法滿足國內的長照需求，必需依賴社福移工的輸入，來彌補不足。

目前國內大約有5萬多名失聯移工，考量這些失聯移工在國內生活很久，對於語言、生活、文化等等，都有一定的程度的適應。

衛福部和移民署、勞動部可以研究，針對這些國內失聯移工，在受完刑事罰或行政罰後，讓他們接受一定的長照訓練後，輔導轉換為社福移工，解決當下移工缺口的困境，也可避免移工入境，所帶來的防疫風險。

雖然這些失聯移工，大部分是從看護及工作量過勞的場域離開的，但正值目前缺工之際，印尼又要求移工「零」付費，勞動部一直無法有新的進展，且新冠肺炎疫情何時趨緩，遙遙無期，在面臨這些嚴峻的挑戰，這或許是不得不的選擇。

再者，大家還記得新冠肺炎「案32」嗎？是一名30多歲的女性非法外籍看護，如果我們可以透過這樣的制度，讓這些失聯移工轉為社福移工後，間接也能更有效管控新冠肺炎疫情。

另外，照服員嚴重不足一直是長照實施以來最嚴重的問題，也看不到衛福部拿出對策！

我也拋出一個想法，就是有關於在泰國及泰緬邊界很多青年人想到台灣來讀書，是否可以成為我國長照人才培育的選項？我也希望衛福部能會和勞動部及僑委會好好研擬可行性。

衛福部提出「長照2.0」的四包服務及四包錢，還有「喘息服務」，要來彌補近期移工的缺口，這些足夠嗎？

許多失能家庭反映長照2.0很不好用，我也要求陳部長能傾聽民眾的聲音，瞭解真正的需求，儘速彌補不足之處。官員應該真正去聆聽百姓的聲音。保障合法，嚴格取締非法是我的信念。現行的法規，對失聯（逃逸）外勞只有不痛不癢的罰款，誰不逃？更何況他們現在只是違反行政法規，並非犯罪。

讓現有的失聯外勞合法化，只是目前為了救燃眉之急的務實措施，還要有配套措施，必須修法提高對逃逸外勞的刑責與罰款，還要嚴懲非法仲介、非法雇主，讓移工願意守法，不敢逃、不能逃，合法雇主才能安心。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)