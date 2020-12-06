【愛傳媒黃珊珊專欄】有著「萬華小過年」之稱的萬華青山宮遶境活動，在12月4日至12月6日日（農曆10月20日至10月22日）熱鬧登場。

12月4日我也參與了青山宮靈安尊王起轎以及繞境，體驗這傳承165年的在地文化與風情。

萬華青山宮遶境這幾年已逐漸發展成「文化祭典」，不僅是繞境沿線有著青山王祭遶境獨有的紅壇文化，在最熱鬧的西門捷運站6號出口外的真善美廣場更是搭設「藝文展演紅壇」，12月5日晚上7點起在真善美廣場有精彩可期的藝文紅壇表演晚會，也會有血脈噴張的衝轎儀式，歡迎大家趁著周末可以來萬華「逗熱鬧」，來感受一下靈安尊王魅力。

說到靈安尊王魅力，你們可能不知道靈安尊王也有自己的主題曲，「吾在青山觀天下，勒封御賜為靈安⋯⋯」，一首歌曲將靈安尊王的典故與事蹟完整呈現。最後提醒民眾由於正在防疫期間，在參與活動的同時，務必請佩戴口罩！

最後感謝交警、警察，義交等各單位協助交通疏導及維安，以及行程過程中負責人潮疏導的志工們，真的要謝謝大家的參與，才能夠順利讓市民感受到台北市特色的廟會文化。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)